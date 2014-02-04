گره ترافیک میدان تره بار بروجرد باز شد/ میادین میوه بر مدار انتظار مردم چرخید

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش عرضه میوه و تره بار در شهرستان بروجرد دو مشکل اساسی وجود داشت، یکی بحث دسترسی به میدان میوه و تره بار اصلی این شهر در جاده خرم آباد - بروجرد و در نزدیکی میدان آیت الله بروجردی و دیگری وجود تنها یک میدان میوه و تره بار در این شهر و مشکلات ناشی از عدم ثبات قیمت ها در آن بود.

در این راستا با پیگیریهای انجام شده توسط رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر رفع این مشکلات به جلسات ساماندهی میدان میوه و تره بار بروجرد کشیده شد تا مقرر شود که ضمن تامین راه دسترسی مناسب به میدان اصلی میوه و تره بار بروجرد زمینه افزایش این میادین برای دسترسی بیشتر مردم فراهم شود.

این در حالیست که شهرستان بروجرد یکی از قطبهای تولید میوه در استان لرستان است که تنوع تولید میوه در آن زبانزد عام و خاص بوده ولی به دلیل مشکلات یاد شده مردم برای تامین میوه مورد نیاز خود با قیمت مناسب و دسترسی آسان با مشکل مواجه بودند.

در راستای رفع این مشکلات در اوایل سال 92 و به دنبال انعکاس گلایه های شهروندان بروجردی در خبرگزاری مهر مبنی بر عدم تثبیت قیمتهای انواع میوه و عدم دسترسی آسان به میدان میوه فرماندار وقت با برگزاری جلسات متعددی با متولیان امر در جهت رفع این مشکل بر آمد.

نتیجه پیگیریهای صورت گرفته در این زمینه منجر به افزایش تعداد میادین میوه و تره بار در سطح بروجرد شد تا اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد با همکاری شهرداری به ایجاد چندین میدان میوه و تره بار جدد در مناطق مختلف شهر اقدام کنند.

در این راستا همزمان با ایام دهه فجر چند طرح میدان میوه و تره بار در بروجرد به بهره برداری رسید تا مردم بهتر بتوانند به میوه و تره بار مورد نیاز خود در مناطق مختلف شهر دسترسی پیدا کنند.

منوچهر یوسفی شهردار بروجرد ظهر سه شنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تلاشهای صورت گرفته طی امسال و با توجه به نیاز مبرم مردم برای دسترسی آسان به میوه آن هم با قیمتهای مناسب میادین زیادی در سطح بروجرد ایجاد شد.

وی ادامه می دهد: در این راستا همزمان با ایام دهه فجر دو طرح میدان میوه و تره بار چمران و همچنین میدان میوه و تره بار پارک نسترن خیابان امام حسین(ع) بروجرد به بهره برداری رسید.

شهردار بروجرد ادامه می دهد: مطابق تدابیر اندیشیده شده این دو بازارچه میوه و تره بار در مجموع حدود 75 غرفه دارند که با هدف دسترسی آسان شهروندان به میوه و تره بار تازه و در دسترس ایجاد شده است.

یوسفی معتقد است که با راه اندازی این میادین و افزایش عرضه میوه و تره بار ضمن تنظیم بازار میوه بروجرد، بازرسی این واحدها از نظر قیمت و بهداشت نیز برای متولیان امر آسانتر خواهد بود.

وی می افزاید: در این بازارچه ها علاوه بر میوه و تره بار مواد پروتئینی، گوشت و مرغ تازه مورد نیاز مردم نیز توزیع خواهد شد.

یوسفی یادآور می شود که افزایش ظرفیت میادین میوه و تره بار در بروجرد موجب تثبیت و یکسان سازی قیمت انواع میوه در شهرستان خواهد شد.

از دیگر مشکلاتی که در حوزه عرضه میوه و تره بار بروجرد وجود مشکل مشکل راه دسترسی و ترافیک منتهی به میدان بار اصلی این شهر بود. میدان میوه و تره بار بروجرد واقع در میدان آیت اله بروجردی این شهر طی چند سال گذشته به دلیل یک خطه بودن و عدم وجود دور برگردان مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده بود.

تصادفات جاده ای و خسارات وارده از جمله مشکلاتی بوده که در بدو ورود به میدان بار برای مردم اتفاق افتاده و با آن دسته و پنجه نرم کرده اند.

در این راستا با توجه به بروز مشکلات فراوان و گلایه مندی مردم از وضعیت نامناسب تردد در جاده دسترسی به میدان بار اصلی شهرستان مسئولین طی جلساتی به رفع مشکل اقدام کردند که نتیجه جلسات تصویب طرح رفع ترافیک و ایجاد یک جاده دسترسی دیگر و بهتر به میدان میوه و تره بار بروجرد بود.

به همین منظور با ورود شهردار جدید این کار در اولویت شهرداری و شورای شهر قرار گرفت و شهرداری توانست با مدیریت اصولی و هزینه اندک یک جاده جدید دسترسی به میدان میوه و تره بار شهرستان را ایجاد کند.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد در این رابطه می گوید: با توجه به تلاشهای صورت گرفته همزمان با دهه فجر با حضور استاندار و مسئولان شهرستانی جاده دسترسی به میدان میوه و تره بار شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

احمد عبدی زاده ادامه می دهد:جاده دسترسی به میدان بار بروجرد به طول دو کیلومتر احداث شده است که مردم می توانند راحت تر از این طریق به میدان بار رفت و آمد داشته باشند.

وی معتقد است که با ایجاد این جاده روستاهای اطراف میدان بار نیز می توانند با سهولت بیشتر به میدان آیت اله بروجردی دسترسی داشته باشند.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد ادامه می دهد: همچنین با ایجاد این جاده یکی از مشکلات ترافیکی شهرستان حل شده است.