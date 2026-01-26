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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

۱۹۳ میلیون مترمکعب آب در آب‌بندان های مازندران ذخیره شده است

۱۹۳ میلیون مترمکعب آب در آب‌بندان های مازندران ذخیره شده است

ساری - معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران میزان پرشدگی مخزن آب بندان های استان را ۱۹۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با اشاره به نقش مهم آب‌بندان‌ها در تامین آب مورد نیاز کشاورزی استان، اظهار کرد: بارش‌های چند روز اخیر اثرگذاری مناسبی بر افزایش حجم آب موجود در آب‌بندان‌های استان داشت و مجموع آب موجود در این سازه‌های مهار آب سطحی استان را به ۱۹۳ میلیون متر مکعب رساند.

وی افزود: در مازندران هزار و ۳۴ قطعه آب‌بندان با حجم مجموع ۴۰۵ میلیون متر مکعب وجود دارد که ظرفیت ذخیره‌سازی آب این آب‌بندان‌ها با ظرفیت مخزن ۱۱ سد بزرگ و کوچک استان تقریبا برابر است. به همین دلیل آبگیری و پرشدگی آب‌بندان‌ها در پاییز و زمستان یکی از محورهای مهم تامین آب کشاورزی در مازندران است و برای کشاورزان از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به کم‌بارشی محسوسی که در پاییز امسال شاهد بودیم، امیدواریم در ماه جاری و اسفند بارش‌های مناسبی رقم بخورد تا با شرایط مطلوب‌تری از نظر ذخیره آب در آب‌بندان به پیشواز فصل کشاورزی آتی برویم.

کد مطلب 6732424

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