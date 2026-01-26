به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با اشاره به نقش مهم آب‌بندان‌ها در تامین آب مورد نیاز کشاورزی استان، اظهار کرد: بارش‌های چند روز اخیر اثرگذاری مناسبی بر افزایش حجم آب موجود در آب‌بندان‌های استان داشت و مجموع آب موجود در این سازه‌های مهار آب سطحی استان را به ۱۹۳ میلیون متر مکعب رساند.

وی افزود: در مازندران هزار و ۳۴ قطعه آب‌بندان با حجم مجموع ۴۰۵ میلیون متر مکعب وجود دارد که ظرفیت ذخیره‌سازی آب این آب‌بندان‌ها با ظرفیت مخزن ۱۱ سد بزرگ و کوچک استان تقریبا برابر است. به همین دلیل آبگیری و پرشدگی آب‌بندان‌ها در پاییز و زمستان یکی از محورهای مهم تامین آب کشاورزی در مازندران است و برای کشاورزان از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به کم‌بارشی محسوسی که در پاییز امسال شاهد بودیم، امیدواریم در ماه جاری و اسفند بارش‌های مناسبی رقم بخورد تا با شرایط مطلوب‌تری از نظر ذخیره آب در آب‌بندان به پیشواز فصل کشاورزی آتی برویم.