برنامه ریزی کارشناسی برای تامین سلامت سالمندان صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی، آموزشی سالمندان افزود: سالمندان به عنوان ذخایر ارزشمند هستند و کوله باری از تجربه و آگاهی را دارند و می توان از این فرایند در حوزه های مختلف استفاده شود.

وی با بیان اینکه باید توجه ویژه به بهداشت وسلامت سالمندان شود ادامه داد: در صورت عدم تامین شرایط لازم برای رفاه حال سالمندان افسردگی به سراغ این قشر از جامعه می آید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:در برخی از موارد خانواده ها به دلایل مشکلاتی شرایط و توانایی لازم برای نگهداری از سالمندان را ندارند که در این راستا دولت و بخش خصوصی با ایجاد مراکز نگهداری از سالمندان نقش مهمی در کمک به خانوادها ایفا می کند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: افراد در سن پیری دچار برخی مشکلات شده و خانواده ها باید آنچه در توان دارند را برای نگهداری از سالمندان در کنار خانواده به کار گیرند.

وی با اشاره به سفارشات فراوان دین اسلام مبنی بر نیکی به پدر و مادر افزود: پدر و مادر ریشه و اساس خانواده بوده و خانواده نقش قابل توجهی در شکل گیری شخصیت افراد دارد.



حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: سالمندان دوره حساسی را در مراکز نگهداری سپری می کنند و متولیان و مسئولین مراکز فوق بایدمحیطی آرام و سرشار از محبت و عاطفه در بین سالمندان ایجاد کنند.