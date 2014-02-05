به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاعرساني حج ، ناصر خدرنژاد با اشاره به آغاز نامنويسي مشمولان در كاروانهاي حج سال ۹۳ از ۱۸ بهمنماه، گفت: ۶۴ هزار زائر در حج تمتع ۹۳ در قالب ۴۵۵ كاروان به سرزمين وحي اعزام ميشوند.
شرايط نامنويسي در كاروانهاي تمتع
وي افزود: كليه دارندگان قبوض وديعهگذاري علي الحساب حج تمتع ۱۰ ميليون ريالي كه تا ۲۰ ديماه ۱۳۸۴ در يكي از شعب بانك ملي وديعهگذاري كردهاند، ميتوانند مستقيما جهت نامنويسي به كاروانها مراجعه يا از طريق نشاني اينترنتي http: //haj۹۳. haj. ir اقدام كنند.
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت ادامه داد: آن دسته از متقاضياني كه اسناد ثبتنامي سالهاي ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ با مبالغ ۱۸۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۲۵۰ هزار و ۲۷۰ هزار ريالي را دارا ميباشند ميبايست قبلاً با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان مربوطه براي تبديل سند خود به قبض وديعهگذاري ۱۰ ميليون ريالي و استفاده از تسهيلات مربوطه اقدام و پس از دريافت قبض جديد از شعبه بانك معرفي شده از سوي حج و زيارت استان براي ثبتنام اقدام كنند.
وي گفت: دارندگان اسناد ۸ ميليون ريالي مربوط به سال۱۳۷۷ و منتهي به ۳۱ فروردين ۷۸ بايد قبل از ثبتنام به يكي از شعب بانكملي مراجعه و با استفاده از تسهيلات و يارانه مربوطه ۳ ميليون ريالي نسبت به تبديل قبض وديعهگذاري خود به قبض ۱۰ ميليون ريالي اقدام كنند.
خدرنژاد يادآور شد: دارندگان اسناد ۸ ميليون ريالي از تاريخ اول ارديبهشت ۷۸ تا ۲۹ اسفند ۷۸ بايد قبل از ثبتنام به يكي از شعب بانكملي مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل سند خود به وديعهگذاري ۱۰ ميليون ريالي اقدام كنند.
وي ابراز كرد: كليه افراد واجد شرايط تشرفي كه در سالهاي گذشته در كاروان پذيرش شده و ليكن مشرف نشدهاند (بستانكاران سازمان) بايد ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعملهاي سازمان نسبت به پايدار نمودن قبض خود از طريق مراجعه به شعب بانكملي وفق ضوابط مربوطه اقدام و سپس به مدير كاروان جهت ثبتنام مراجعه كنند.
اعزام ۶۴ هزار زائر در قالب ۴۵۵ كاروان
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت با بيان اينكه نام نويسي در كاروانهاي حج تمتع سال ۹۳، از ۱۸ بهمن ماه با نام نويسي زائران استانهاي تهران، قم، البرز و قزوين آغاز ميشود، گفت: نامنويسي استانهاي اردبيل، آذربايجان غربي، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمان، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، گيلان، مازندران، هرمزگان، همدان و گلستان در كاروانها، ۱۹ بهمنماه آغاز ميشود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: نام نويسي زائران استانها و شهرهاي آذربايجان شرقي، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، زنجان، مركزي، يزد و كاشان در كاروانها از ۲۰ بهمنماه آغاز ميشود.
خدرنژاد با بيان اينكه امسال كاروانهاي حج نسبت به سالهاي گذشته سه ماه زودتر تكميل ميشود، گفت: 64 هزار زائر در قالب ۴۵۵ كاروان به حج تمتع سال ۹۳ اعزام ميشوند كه اميدواريم در صورت فراهم شدن شرايط لازم، اين تعداد تا ۴۹۰ كاروان افزايش يابد.
آموزش زائران دليل آغاز زودهنگام ثبتنام تمتع ۹۳
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت در بخش ديگري از سخنان خود، آموزش بهتر زائران را هدف آغاز زودهنگام ثبتنام تمتع ۹۳ اعلام و ابراز اميدواري كرد كه جلسات آموزشي زائران، بهتر و به صورت جامعتر انجام شود و مديريت آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري نيز از فضاي مجازي براي ارتباط مستمر با زائران استفاده كند.
وي با اشاره به نامه رييس سازمان حج و زيارت به وزارت حج عربستان مبني بر درخواست افزايش تعداد زائران ايراني در حج ۹۳، توضيح داد: در اين نامه با اشاره به تعداد زائراني كه در انتظار اعزام هستند و نظم و انظباطي كه زائران ايراني در حج سال گذشته داشتند و وزير حج عربستان نيز به آن اذعان داشته است، درخواست شده كه تعداد زائران ايراني حج ۹۳ افزايش يابد.
خدرنژاد با بيان اينكه همه ساله با توجه به تعداد زائراني كه در صف اعزام به حج هستند و براساس رايزنيهايي كه از سوي سازمان حج و زيارت با وزارت حج عربستان صورت ميگيرد، دارخواست افزايش سهميه حجاج ايراني مطرح ميشود، تصريح كرد: هرگونه افزايش سهميه حجاج به روابط دو كشور و وضعيت طرح توسعه مسجدالحرام وابسته است.
باطل شدن ۶ پرواز عمره تاكنون
خدرنژاد در پايان از تأخير و لغو برخي پروازهاي زائران عمرهگزار به سبب تغييرات آب و هوايي ابراز تأسف كرد و با بيان اينكه تاكنون ۶ پرواز باطل شده است، گفت: مسؤولان سازمان حج و زيارت در تلاش هستند با ايجاد هماهنگيهاي لازم، زائراني كه از سفر زيارتي خانه خدا جا ماندهاند را در اولين فرصت به سرزمين وحي اعزام كنند.
گفتني است، امسال براي نخستين بار است كه ثبت نام و انتخاب كاروانهاي حج تمتع ۷ ماه زودتر از آغاز موسم حج شروع ميشود و قرار است با شكل گرفتن كاروانها تا پايان امسال، از ابتداي سال آينده دورههاي آموزشي ويژه زائران كه پنج ماه خواهد بود، برگزار شود.
بنابر اعلام سازمان حج و زيارت، هزينه سفر به حج تمتع سال ۹۳ حداقل هفت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و حداكثر ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
نظر شما