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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

هفته بیست و ششم لیگ برتر،

مس به دسته اول نزدیک شد

مس به دسته اول نزدیک شد

تیم فوتبال مس کرمان با توقف در زمین گسترش فولاد تبریز یک گام دیگر به حضور در لیگ یک نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های گسترش فولاد تبریز و مس کرمان در روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که از ساعت 14:30 امروز یکشنبه در ورزشگاه خانگی گسترش فولاد برگزار شد دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

با این تساوی تیم گسترش فولاد 31 امتیاز شد و موقتا در رده هشتم جدول رده‌بندی ایستاد. تیم مس نیز با 18 امتیاز در قعر جدول رده‌بندی باقی ماند و یک گام دیگر به سقوط از لیگ برتر و حضور در رقابتهای لیگ یک نزدیکتر شد. لوکا بوناچیچ سرمربی تیم مس کرمان پیش از این بازی تاکید کرده بود که این آخرین شانس جدی تیمش برای ماندن در لیگ برتر است.

کد مطلب 2232949

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