به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فجرسپاسی و پرسپولیس در نخستین دیدار روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که از ساعت 14:30 امروز یکشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند. سیدجلال حسینی در دقیقه 50 برای پرسپولیس گل زد و جلال‌الدین علی‌محمدی در دقیقه 65 گل فجرسپاسی را به ثمر رساند.



بازیکنان دو تیم در شروع بازی با دوندگی فراوانی که داشتند تمرکز لازم را از حریف گرفته بودند و این موضوع باعث شد تا به توپ کاملا عجولانه و سراسیمه ضربه بزنند. در این بین فجری‌ها سعی کردند حریف را تحت فشار قرار دهند و تا حدی در این کار موفق بودند ولی حملات آنها در یک سوم دفاعی تیم پرسپولیس به بن بست می‌رسید.



در 30 دقیقه ابتدایی این بازی حتی یک فرصت هم روی دروازه‌ها خلق نشد و بازی کسل کننده‌ای را از دو تیم شاهد بودیم. نخستین جرقه این بازی در دقیقه 36 روی شوت حسین ماهینی زده شد که خلیل‌آزاد در دو مرحله آن را مهار کرد. در دقایق پایانی این نیمه پرسپولیس کمی بهتر از میزبان خود ظاهر شد ولی اتفاق خاصی روی دروازه دو تیم رخ نداد تا این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم پرسپولیس خیلی زود به گل رسید. در دقیقه 50 بود که در گوشه سمت راست زمین سرخ‌پوشان پایتخت صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که محسن مسلمان این توپ را به سمت دروازه حریف ارسال کرد و سیدجلال حسینی در میان مدافعان حریف با یک ضربه سر توپ را درون دروازه حریف قرار داد. بعد از این گل کادر فنی فجرسپاسی نسبت به ضربه کاشته‌ای که به سود حریف گرفته شد اعتراض فراوانی داشتند اما تغییری در تصمیم البرز حاجی‌پور صورت نگرفت.

دایی که از ابتدا صادقیان را به میدان نفرستاده بود در دقیقه 57 او را به جای محسن مسلمان به میدان فرستاد که بهترین بازیکن قرمزها در این دیدار بود. فجر که چند دقیقه بعد از این گل کمی بهم ریخته به نظر می‌رسد خیلی زود خود را پیدا کرد و در دقیقه 62 روی شوت راه دور کریمیان تیر دروازه پرسپولیس را به لرزه در آورد. بلافاصله پس از این صحنه روی شوتی دیگر بازیکنان فجر معتقد بودند که مدافع پرسپولیس با دست توپ را دفع کرده است که داور چنین اعتقادی نداشت.

فجر مزد حملاتش را در دقیقه 65 گرفت. فرار محمد نزهتی بازیکن تازه وارد فجر از راست و پاس رو به بیرون او این فرصت را نصیب جلال‌الدین علی محمدی کرد تا با یک ضربه بغل پای دقیق توپ را درون دروازه نیلسون قرار دهد. یک دقیقه بعد سیدجلال حسینی مانع از فرار بکریچ شد و در حالی که زردپوشان انتظار کارت قرمز را داشتند حاجی‌پور به این بازیکن کارت زرد نشان داد.

در دقیقه 71 ضربه کاشته کوه‌نورد را نیلسون مهار کرد تا این فرصت هم برای میزبان از دست برود. فجر در دقیقه 73 تا آستانه گل دوم هم پیش رفت ولی نیلسون ضربه محکم و پای چپ سمیر بکریچ را به کرنر فرستاد. پرسپولیس در دقایق پایانی کمی به خود آمد و چندین بار روی ضربات ایستگاهی خطرساز شد که این موقعیت‌ها از دست رفتند تا دو تیم به تساوی بدون گل رضایت بدهند.

پرسپولیس با این تساوی 45 امتیازی شد و موقتا در رده چهارم جدول رده‌بندی باقی ماند. فجرسپاسی نیز با 21 امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفت.



در دیگر دیدار که همزمان در ورزشگاه خانگی گسترش فولاد تبریز برگزار شد، این تیم برابر مس کرمان قرار گرفت که جدال این دو تیم بدون آنکه گلی در بر داشته باشد به پایان رسید. گسترش فولاد با این تساوی 31 امتیازی شد و موقتا با یک پله صعود در رده هشتم جدول قرار گرفت. تیم مس با 18 امتیاز همچنان قعرنشین لیگ باقی ماند.