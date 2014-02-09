به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا در آخرین دیدار هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 17 امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم استقلال با 2 گل برابر حریف خود به برتری دست یافت. آرش برهانی(55) و کبه(77) گل‌های این تیم را به ثمر رساندند.

استقلال که از نتایج سایر مدعیان قهرمانی با خبر بود با انگیزه‌های زیادی پای به میدان گذاشت تا با شکست حریف بار دیگر صدر جدول را از فولاد خوزستان پس بگیرد. این تیم در نیمه نخست بازی خوبی را ارایه نکرد و در نیمه دوم روی تجربه و حرفه ای گری بازیکنانش دو گل به ثمر رساند تا بار دیگر صدرنشین لیگ شود.

استقلال در دقیقه پنجم بازی نیز روی ضربه کاشته تیموریان و ضربه سر صادقی دروازه سایپا را باز کرد ولی داور خطای مهاجمان آبی‌پوشان را گرفت. چند دقیقه بعد شوت کاوه رضایی پاسخی به حمله آبی‌ها بود که رحمتی آن را مهار کرد.



بعد از وقفه‌ای که به خاطر شکستگی سر صادقی دروازه‌بان تیم سایپا ایجاد شد در شروع دوباره بازی استقلال شانس خود را با ضربه راه دور قاضی امتحان کرد که این توپ وارد دروازه حریف نشد. سایپا نیز در دقیقه 25 بازی یک فرصت خود را از دست داد. ضربه صادقی را رحمتی از زاویه بسته با پا دفع کرد تا دروازه آبی‌ها همچنان بسته بماند.



بعد از این اتفاقات تیم سایپا بهتر از میزبان خود ظاهر شد و در میانه میدان را نسبتا در اختیار گرفته بود در آنسوی میدان هم استقلالی‌ها با بازی مستقیم سعی داشتند به دروازه نارنجی‌پوشان نزدیک شوند با این حال اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ نداد تا دیدار دو تیم که از تماشاگران انگشت شماری برخوردار است در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

بازی در نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب استقلال آغاز شد. پژمان نوری که روی نیمکت نشسته بود جایگزین کاروالیو شد تا استقلال کمربند خط میانی خود را محکم تر کند با این حال این سایپا بود که در دقیقه 49 تا مرز گلزنی پیش رفت. کرنر ارسالی توسط شکوری با ضربه سر کاوه رضایی همراه شد که ضربه او با فاصله ای اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

استقلال در دقیقه 55 روی یک حرکت خوب از چپ دروازه سایپا را باز کرد. هاشم بیک‌زاده در گوشه چپ محوطه جریمه حریف توپ را به خوبی استپ کرد و با یک پاس رو به بیرون آرش برهانی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا او با یک ضربه بغل پای دقیق یکصدمین گل خود را برای استقلال به ثمر برساند.

استقلال بعد از این گل بلافاصله به لاک دفاعی رفت و به ضد حملات دل بست. در دقیقه 66 کاوه رضایی از کمند مدافعان استقلال گریخت و در حالی که پژمان نوری او را تعقیب می‌کرد در حالت نامتعادل ضربه خود را به کنار دروازه رحمتی زد.

در دقیقه 70 این دیدار کبه جانشین نظری شد و چهار دقیقه بعد هم نخستین گل خود را برای آبی پوشان پایتخت به ثمر رساند. این بازیکن پاس به بیرون برهانی را در دقیقه 74 با یک بغل پای دقیق درون دروازه سایپا قرار داد. سایپا که در دقایق باقی مانده با دفاع فشرده استقلال مواجه شده بود به توپ‌های بلند روی آورد که این همان خواسته آبی‌ها بود.

شاگردان فیرات تا پایان مسابقه نتوانستند دروازه رحمتی را باز کنند و خوش شانس بودند که کبه در دقیقه 88 روی پاس برهانی برای سومین بار دروازه آنها را باز نکرد. استقلال با این برد 50 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد خوزستان در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. سایپا نیز با 31 امتیاز در مکان نهم جدول باقی ماند.