میدری: مسیر اصلی توسعه کشور همبستگی ملی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود به استان خراسان رضوی، در آئین بهره برداری از پروژه های دهه فجر ۱۴۰۴ شهرستان سرخس اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، بازدید و سفر روسای جمهور ایران به مناطق مرزی و کم برخوردار کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فضاسازی رسانه‌های بیگانه علیه ایران و انقلاب اسلامی گفت: کاهش فاصله مردم و مسئولین یکی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است.

وی توسعه عمرانی کشور را پیش از انقلاب اسلامی ویژه کلانشهرها و پایتخت دانست و افزود: امروز و پس از انقلاب اسلامی شاهد توسعه تقریبا متوازن در حوزه احداث مدارس، دسترسی به برق، گاز، مراکز درمانی، ورزشی و ... در سراسر مناطق کشور هستیم.

میدری با تاکید بر این امر که فاصله امکانات شهر و روستا در این دوره کاهش یافته، افزود: تلاش‌های مسئولین برای بهبود زندگی مردم باید دو چندان شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را صدای مردم مناطق مختلف برای انتقال مطالبات دانست.

وی گفت: نمایندگان مجلس براساس دغدغه‌های توسعه منطقه ای به راه‌حل‌هایی در سطح ملی و در نهایت تصویب قوانین رسیده‌اند.

میدری تاکید کرد: ارتباط صمیمی و نزدیک مسئولین با مردم یک نظام سیاسی را ریشه‌دار می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از طریق همبستگی ملی می‌توان در مقابل تهدیدات کشورهای بیگانه ایستادگی کرد.

وی اظهار کرد: ایران اسلامی امروز توسعه از طریق مسیر استقلال سیاسی را انتخاب کرده است.

میدری تحمل سختی های اقتصادی و ایستادگی ایرانیان را راه شرافتمندانه توسعه ایران عنوان کرد.