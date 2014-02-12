مسافران جام جهانی کشتی آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارد فنی تیم ملی کشتی آزاد در نظر دارد ترکیبی از ملی پوشان المپیکی و عنوان داران جهانی و برخی نفرات برتر جام تختی را برای حضور در جام جهانی 2014 امریکا روانه این رقابتها کند. بنا بر این گزارش اعضای تیم ملی کشتی ایران به شرح زیر است:
57 کیلوگرم: حسن رحیمی، مهران رضازاده
61 کیلوگرم: مسعود اسماعیلپور، سید احمد محمدی
65 کیلوگرم: میثم نصیری، ابراهیم نصیری
70 کیلوگرم: مصطفی حسینخانی، پیمان یار احمدی
74 کیلوگرم: عزت الله اکبری، رضا افضلی
86 کیلوگرم: احسان لشگری، میثم مصطفی جوکار
96 کیلوگرم : رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی، پرویز هادی
رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد كه طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار ميشود.
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