مسافران جام جهانی کشتی آزاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارد فنی تیم ملی کشتی آزاد در نظر دارد ترکیبی از ملی پوشان المپیکی و عنوان داران جهانی و برخی نفرات برتر جام تختی را برای حضور در جام جهانی 2014 امریکا روانه این رقابتها کند. بنا بر این گزارش اعضای تیم ملی کشتی ایران به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی، مهران رضازاده

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، سید احمد محمدی

65 کیلوگرم: میثم نصیری، ابراهیم نصیری

70 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی، پیمان یار احمدی

74 کیلوگرم: عزت الله اکبری، رضا افضلی

86 کیلوگرم: احسان لشگری، میثم مصطفی جوکار

96 کیلوگرم : رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی، پرویز هادی

رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد كه طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار مي‌شود.