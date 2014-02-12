  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

16 ملی پوش در راه لس آنجلس؛

مسافران جام جهانی کشتی آزاد مشخص شدند

مسافران جام جهانی کشتی آزاد مشخص شدند

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جام جهانی 2014 آمریکا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارد فنی تیم ملی کشتی آزاد در نظر دارد ترکیبی از ملی پوشان المپیکی و عنوان داران جهانی و برخی نفرات برتر جام تختی را برای حضور در جام جهانی 2014 امریکا روانه این رقابتها کند. بنا بر این گزارش اعضای تیم ملی کشتی ایران به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی، مهران رضازاده
61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، سید احمد محمدی
65 کیلوگرم: میثم نصیری، ابراهیم نصیری
70 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی، پیمان یار احمدی
74 کیلوگرم: عزت الله اکبری، رضا افضلی
86 کیلوگرم: احسان لشگری، میثم مصطفی جوکار
96 کیلوگرم : رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی، پرویز هادی

رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد كه طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار مي‌شود.

کد مطلب 2234802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها