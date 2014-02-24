صدور ویزای آزادکاران اعزامی به آمریکا در 5 گروه/ شورای برون مرزی تایید کرد

حمید بنی‌تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام تیم ملی کشتی ایران به رقابتهای جام جهانی 2014 آمریکا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مسابقات جام جهانی كشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار می‌شود و این در حالیست که ملی پوشان کشورمان آخرین تمرینات آماده‌سازی خود را در خانه کشتی تهران انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: طبق امور اداری و قانونی اعزام ملی پوشان کشتی آزاد ایران به آمریکا قرار شد این نفرات در قالب 5 گروه به نوبت به دبی اعزام شده تا ویزای سفر را اخذ کنند که تاکنون 4 گروه به دبی رفته و بدون مشکل ویزا دریافت کرده و فقط یک گروه دیگر باید بدین منظور اعزام شود.

دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه نفرات در نظر گرفته شده برای اعزام به جام جهانی آمریکا مشکل خاصی برای اعزام ندارند، یادآور شد: شورای برون مرزی وزارت ورزش موافقت خود را با اعزام نفرات مورد نظر فدراسیون اعلام کرده و ما مشکلی در اعزام مربیان و کشتی گیران اعزامی نداریم.

بنی تمیم در خاتمه در خصوص مهمترین برنامه‌‎های جاری فدراسیون کشتی نیز گفت: در حال حاضر مهمترین هدف فدراسیون میزبانی و برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در تهران است که ما در نظر داریم با توجه به نقاط ضعف و قوت رقابتهای بین‌المللی قبلی، میزبان خوبی برای این رقابتهای مهم در تهران باشیم.