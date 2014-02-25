به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی كشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لسآنجلس آمريكا برگزار خواهد شد.
بر این اساس تركيب تيمهای تركيه و هندوستان به شرح زير است:
ترکیب تیم ترکیه:
57 كيلوگرم: نبي اوزون
61 كيلوگرم: رجب توپال
65 كيلوگرم: مصطفي كايا
70 كيلوگرم: صلاحالدين كليچ ساليان
74 كيلوگرم: مرات اوزترك
86 كيلوگرم: فاتح اردين- احمت بليچي
97 كيلوگرم: ابراهيم بلوكباشي
125 كيلوگرم: حمزه اوزكارادنيز
مربي: آدام بركت
تركيب تيم هند:
57 كيلوگرم: آميت كومار
61 كيلوگرم: باجرانگ
65 كيلوگرم: راجنش
70 كيلوگرم: آميت كومار دانخار
74 كيلوگرم: رانا پاروين
86 كيلوگرم: پاوان كومار
97 كيلوگرم: سايوارت كاديان
125 كيلوگرم: كريشان كومار
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