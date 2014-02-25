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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

جام جهانی كشتی آزاد - آمریکا؛

تركيب تيم‌های تركيه و هند مشخص شدند

تركيب تيم‌های تركيه و هند مشخص شدند

تركيب تيم‌های تركيه و هندوستان برای حضور در مسابقات جام جهانی كشتی آزاد 2014 آمریکا مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی كشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لس‌آنجلس آمريكا برگزار خواهد شد.

بر این اساس تركيب تيم‌های تركيه و هندوستان به شرح زير است:

ترکیب تیم ترکیه:
57 كيلوگرم: نبي اوزون
61 كيلوگرم: رجب توپال
65 كيلوگرم: مصطفي كايا
70 كيلوگرم: صلاح‌الدين كليچ ساليان
74 كيلوگرم: مرات اوزترك
86 كيلوگرم: فاتح اردين- احمت بليچي
97 كيلوگرم: ابراهيم بلوكباشي
125 كيلوگرم: حمزه اوزكارادنيز
مربي: آدام بركت

تركيب تيم هند:
57 كيلوگرم: آميت كومار
61 كيلوگرم: باجرانگ
65 كيلوگرم: راجنش
70 كيلوگرم: آميت كومار دانخار
74 كيلوگرم: رانا پاروين
86 كيلوگرم: پاوان كومار
97 كيلوگرم: سايوارت كاديان
125 كيلوگرم: كريشان كومار
 

کد مطلب 2243708

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