به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی كشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لس‌آنجلس آمريكا برگزار خواهد شد.

بر این اساس تركيب تيم‌های تركيه و هندوستان به شرح زير است:

ترکیب تیم ترکیه:

57 كيلوگرم: نبي اوزون

61 كيلوگرم: رجب توپال

65 كيلوگرم: مصطفي كايا

70 كيلوگرم: صلاح‌الدين كليچ ساليان

74 كيلوگرم: مرات اوزترك

86 كيلوگرم: فاتح اردين- احمت بليچي

97 كيلوگرم: ابراهيم بلوكباشي

125 كيلوگرم: حمزه اوزكارادنيز

مربي: آدام بركت

تركيب تيم هند:

57 كيلوگرم: آميت كومار

61 كيلوگرم: باجرانگ

65 كيلوگرم: راجنش

70 كيلوگرم: آميت كومار دانخار

74 كيلوگرم: رانا پاروين

86 كيلوگرم: پاوان كومار

97 كيلوگرم: سايوارت كاديان

125 كيلوگرم: كريشان كومار

