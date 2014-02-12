رونمايي از لوگوي جام جهانی کشتی آزاد/ مصاف با شعار "رشادت و افتخار"

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد 2014 امریکا با حضور 10 كشور ايران، آمريكا، روسيه، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، مغولستان، تركيه، اوكراين و هند برگزار خواهد شد.

بر این اساس لوگوي طراحي شده در اين مسابقات شامل پرچم 10 كشور شركت كننده به همراه دو كشتي گير حاضر بر روي تشك به منظور نشان دادن اتحاد جهاني قرار گرفته است. اين لوگو به دو صورت عمومي و افقي وجود دارد. شعار تبليغاتي اين مسابقات نیز با عنوان رشادت و افتخار نامگذاري شده كه اين كلمات به صورت هنري جهت تبليغ مسابقات طراحي شده است.گفته می شود اين طرح هنري از پیکار حساس و دیدنی جوردن باروس مرد طلايی المپيك 2012 و همچنين صادق گودرزي دارنده مدال نقره المپيك از ايران الهام گرفته است.

همچنين اماکن تبليغاتي مسابقات جام جهاني 2014 كه شامل نمايش هر دو ستاره بين‌المللي است در حومه شهر لوس آنجلس قرار دارد و اماکن تبليغاتي ديگري نیز در قسمت‌هاي قومي مختلف اين شهر به همراه وب سايت‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي در جهت جلوه دادن بیشتر به هر کدام از كشورهاي حاضر در مسابقات انجام خواهد شد.

ريچ بندر مدير اجرايي كشتي آمريكا در مورد اين اقدام افزوده: اميدواريم بتوانيم از اين نشان در سال‌هاي آتي به عنوان يكي از كشورهاي اصلي در رشته كشتي استفاده کنیم. همچنين از تيتر خبري و تبليغات صورت گرفته در اين مسابقات بين‌المللي بسيار راضي هستيم. استفاده از هر دو ستاره كشتي در اين تبليغات نه تنها مسابقات بين‌المللي را ترويج مي‌دهد، بلكه ارزش مسابقات جهاني را نمايان مي‌نمايد.

آخرين مسابقات جام جهاني كشتي آزاد سال گذشته در تهران برگزار شد كه تيم ايران در اين رقابت‌ها عنوان قهرماني را از آن خود كرد و تيم‌هاي روسيه و آمريكا به ترتيب دوم و سوم شدند.