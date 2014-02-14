فیلم های روز اول جشنواره فجر اردبیل روز شنبه به نمایش درمی آید

علی چشمه نور در حاشیه اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل شرایط جوی نامساعد و لغو پرواز تهران – اردبیل، نمایش فیلم های روز اول به دست دبیرخانه جشنواره نرسید، بنابراین این جشنواره به یک روز تاخیر آغاز شد.

وی با بیان اینکه براساس جدول زمان بندی قرار بود امروز جمعه روز آخر جشنواره باشد، تاکید کرد: با توجه به عدم نمایش دو فیلم روز اول و درخواست علاقمندان، قرار شد با اضافه شدن یک روز به زمان 10 روزه جشنواره، فیلم های روز اول در روز اخر به نمایش درآید.

دبیر اولین جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل با تاکید بر اینکه بقیه فیلم های این جشنواره براساس زمان بندی اعلام شده به نمایش درآمده است، تصریح کرد: روزانه دو فیلم در چهار سانس مختلف فیلم های جشنواره فیلم فجر در اردبیل به نمایش درآمده است.

وی ادامه داد: براین اساس فردا به عنوان آخرین روز جشنواره بوده و فیلم های "سیزده" به کارگردانی هومن سیدی و "گنجشکک اشی مشی" کار مشترک درخشنده، فروزش و طالبی اکران خواهد شد.

چشمه نور زمان آغاز نمایش این فیلم ها را طی ساعات 14 و 18 مختص فیلم "سیزده" و طی ساعات 16 و 20 مختص فیلم "گنجشکک اشی مشی" عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش استقبال علاقمندان به سینما از فیلم روزهای آخر این جشنواره تاکید کرد که جشنواره استانی فجر برای اولین بار در استان ها اجرا می شود، بنابراین نیازمند توجه و اطلاع رسانی است تا جای خود را در بین مردم باز کند.

دبیر اولین جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل با اشاره به هزینه کرد اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال برای اجرای این جشنواره ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سال های آینده با حرارت و استقبال بیشتری در اردبیل پیگیری شود.

امروز به عنوان نمهمین روز این جشنواره دو فیلم "شیفتگی" ساخته علی زمانی عصمتی و فیلم "آرایش غلیظ" کار حمید نعمت الله به نمایش درآمده است.