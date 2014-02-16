عدم همراهی اردبیلی ها با سیمرغ فجر/ شهروندانی که رایگان هم به سینما نرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه برگزاری جشنواره فجر در اردبیل از جمله اتفاقات نویی بود که قرار بود علاوه بر اینکه مردم اردبیل را داور فیلم های جشنواره کند، زمینه آشتی مردم با سینما را نیز موجب شود.

با این وجود فروش حداقلی بلیط گواه عدم دستیابی به هدفی شد که بسیاری از اهالی سینما و برنامه ریزان این حوزه را درگیر خود ساخته بود و قرار بود به مانند تجربه درخشانی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اردبیل ثبت شود.

در این میان فروش 60 بلیط به طور میانگین برای هر فیلم نه تنها انتقاد سینماداران را بر انگیخت بلکه ناکامی در برخی برنامه ها از جمله تاثیر منفی توزیع بلیط رایگان را تیتر رسانه ها کرد. بطوریکه به عقیده برخی مسئولان این اتفاق عامل اصلی عدم خرید بلیط و برخی بی نظمی ها شد.

مسئولان سینمایی گمان می کردند فروش مقطعی بلیط فجر می تواند بخشی از دغدغه های مالی سینما داران را پاسخ داده و حداقل زمینه حضور مجدد مردم در سینما را تقویت کند.

بلیط رایگان به سینما لطمه زد

این در حالی است که مطابق اظهارات مسئول امور سینمایی و سمعی بصری ارشاد اسلامی استان اردبیل بلیط رایگان نه تنها شهروندان را به سینما نکشاند بلکه مشتری را به عدم تهیه بلیط عادت داد.

حمدالله اسکندری اضافه کرد: نزدیک به دو هزار بلیط رایگان در سه حوزه انجمن سینمای جوان، خانه مطبوعات و سایر هنرمندان با هدف ایجاد فضای تخصصی در جشنواره فجر اردبیل توزیع شده بود.

وی افزود: با این وجود نه تنها این تعداد به سینما برگشت داده نشد بلکه در بسیاری از مواقع حواشی از جمله حضور افرادی غیر از سه حوزه ذکر شده را به دنبال داشت.

همچنین مدیر سینما قدس اردبیل نیز توزیع رایگان بلیط را بهانه ای برای اکراه در خرید بلیط عنوان کرد و افزود: نه تنها اجرای این طرحی گرهی از سینما نگشود بلکه در برخی مواقع حتی شاهد جعل بلیط و یا سواستفاده برخی افراد بودیم.

در عین حال سرپرست ارشاد اسلامی استان با ناموفق خواندن فروش اینترنتی بلیط تصریح کرد: البته این طرحی بود که از سوی سینمای متولی پخش فیلم های این جشنواره اتخاذ شد، اما در مجموع مورد استقبال قرار نگرفت.

به گفته علی چشمه نور فروش اینترنتی بلیط جشنواره بیشتر برای شهرستانی ها ایجاد شده بود تا با مراجعه به سایت و مشاهده برنامه اکران فیلم ها بلیط فیلم مورد نظر را رزرو کنند.

دبیر اولین جشنواره فیلم فجر اردبیل در عین حال این حرکت و راه اندازی سایت فروش بلیط انترنتی را در جهت فرهنگ سازی مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: ایجاد این امکانات می تواند برای دوره های بعدی جشنواره موثر واقع شود.

تبلیغات جشنواره لنگ می زد

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استقبال از این جشنواره در حد انتظارنبوده است، تصریح کرد: این جشنواره برای اولین بار در استان اجرا می شود، بنابراین نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بود.

نه تنها توزیع نامنظم بلیط بلکه تبلیغات نامناسب نیز از جمله دغدغه هایی بود که در جشنواره استان فجر اردبیل توسط فعالان رسانه ای و سینمایی طرح شد. بطوریکه با وجود اهمیت این رویداد سینمایی تبلیغات تلویزیونی دو روز بعد از آغاز بکار جشنواره پخش شد و به غیر از چند بنر تبلیغ دیگری در سطح شهر انجام نشد.

برخی شهروندان به دلیل بی اطلاعی از این رویداد و تصور اینکه جشنواره به صورت تخصصی برای اهالی سینما برگزار می شود از برنامه های فیلم فجر استقبال نکردند و در مواقعی با مراجعه به سینما و مشاهده برنامه متفاوت محل سینما را ترک می کردند.

سینمای اردبیل در انتظار یک میلیارد ریال اعتبار!

در عین حال فرسوده بودن صندلی های سینما قدس موجب شد برخی شهروندان این موضوع را بهانه ترک سالن کنند. مشکل تجهیزات سینما قدس که از دغدغه جدی مدیران آن است یکی از نمودهای وضعیت سینمای اردبیل است که در طول جشنواره انتقاد مسئولان این حوزه را برانگیخت.

علاوه براین وضعیت گرمایش سالن سینما بویژه در روزهای نخست موجب شد برخی از دوستداران سینما نتوانند شاهد اجرای برنامه های سیمرغ یخ زده باشند.

موضوعی که مطابق اظهارات مدیر سینما قدس به دلیل افت فشار گاز در برودت روزهای اول بوده و با وجود اهمیت این موضوع ارفاقی از سوی شرکت گاز برای گرم کردن تنها یک سالن تجربه نشد.

تا جایی که سردی سالن موجب شد دو هزار لیتر گازوئیل برای بهبود وضعیت دمای سالن تامین شود و در نهایت با افزایش نسبی دما نیازی به آزمایش میزان تعامل دستگاه ها برای برگزاری یک برنامه فرهنگی نباشد.

مسئول امور سینمایی و سمعی بصری ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه دو میلیارد ریال برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در اردبیل هزینه شده است، تصریح کرد: خرید فیلم، تجهیز سیستم اکران دیجیتالی فیلم، تعمیر صندلی و آپارات و تبلیغات در مجموع موجب شد هزینه دو میلیارد ریالی برای برگزاری این جشنواره صرف شود.

اسکندری با بیان اینکه تنها 520 میلیون ریال برای تجهیزات اکران دییجتالی تخصیص یافته، اضافه کرد: تلاش بر این بود که وضعیت فیزیکی سینما قدس و تعمیر صندلی ها نیز انجام شود که به دلیل محدودیت اعتباری ناتمام ماند.

وی اضافه کرد: در صورتی که این هزینه بین شهروندان سرشکن می شد، شاهد خروجی مطلوب جشنواره بودیم که عملا به دلیل استقبال حداقلی از یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی کشوری محقق نشد.

اسکندری با یادآوری در خواست مکرر به منظور تجهیز سینما قدس و تعویض صندلی های فرسوده آن تصریح کرد: با وجود اینکه امسال اردبیل برای اولین بار میزبان جشنواره فجر بود اما این اعتبار از سوی استانداری تخصیص نیافت.

احیاء سینما نیازمند مشارکت نهادهای فرهنگی

وی افزود: مبلغ برآوردی تعویض صندلی های این سینما یک میلیارد ریال است که با وجود پیگیریهای چندین ساله ارشاد اسلامی استان برای تخصیص آن بی پاسخ مانده است.

به گفته اسکندری موسسه سینما شهر تجهیز سینما قدس را مشروط به تامین 50 درصد از اعتبار پذیرفته که تاکنون به دلیل عدم تامین اجرای این طرح معلق مانده است.

مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری ارشاد اسلامی استان ادامه داد: با وجود اینکه احیای سینما نیازمند مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی است، در سال های اخیر خلا این تعامل به شدت احساس شده است.

وی با بیان اینکه پنج سینما در استان اردبیل طی سال‌های اخیر تعطیل شده است، اضافه کرد: در هیچ یک از شهرهایی که تعطیلی سینما را تجربه کرده‌اند، شهرداری‌‌ها کوچک‌ترین اقدامی در خصوص رونق و بازگشایی مجدد سینما انجام نداده اند.

اسکندری اضافه کرد: در حال حاضر تنها دو سینما در اردبیل و یک سینما در شهرستان پارس آباد دایر است که نیاز این صنعت را تامین نمی‌کند.

وی با بیان اینکه شهرداری برای امور عمرانی هزینه های گزاف صرف می کند، ادامه داد: به جاست که بخشی از بودجه شهرداری بویژه در مرکز استان به امور فرهنگی اختصاص یابد.

ضرورت طرح مشکلات سینماداران در مراسم اختتامیه

باتوجه به اینکه مراسم افتتاحیه این جشنواره که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و نیز عدم رسیدن فیلم های روز او لغو شده بود، قرار است مراسم اختتامیه ای برای این جشنواره استانی برگزار شود.

مراسمی که به عقیده فعالان سینمایی فرصتی برای طرح مشکلات و چاره اندیشی برای رفع دغدغه ها است. مدیر سینما قدس معتقد است مراسم اختتامیه فرصتی است تا حوزه سینمای استان مورد بررسی قرار گرفته و دغدغه سینما داران شنیده شود.

ابی زاده با بیان اینکه حمایت مالی، ارائه تسهیلات توسعه سینما ها، تبلیغات و حضور در برنامه های فرهنگی از جمله مطالبات سینما داران است، اضافه کرد: طرح این مشکلات می تواند در برنامه بلند مدت و کوتاه مدت سینما تاثیر گذار باشد.

عضو هیئت مرکزی انجمن سینما داران ایران گفت: همچنین فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل باید با برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و فعالان فیلم سازی استان نقد و بررسی می شد.

ابی زاده معتقد است در این صورت نمایش این فیلم ها می تواند در راستای توسعه و ارتقاء هنر فیلمسازی در این استان بکار گرفته شود.

وی با بیان اینکه اجرای این جلسات به نوعی می توانست علاقمندان بیشتری را به سینماها بکشاند تاکید کرد: سینما قدس به عنوان متولی پخش فیلم های جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل آماده برگزاری جلسات نقد فیلم بود و این مهم را بارها اعلام کرده بودیم.

فعالان سینمایی منتظر اختتامیه جشنواره فجر اردبیل هستند تا در فرصت گردهمایی تمامی فعالان این حوزه میزان نقطه سنجی و چاره اندیشی برنامه ریزان را محک بزنند.

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گزارش: ونوس بهنود