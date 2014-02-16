از رسول خادم تجلیل شد/ کسب یک نقره توسط رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام ياشاردوغو تركيه طي روزهای 26 و 27 بهمن‌ماه در شهر استانبول تركيه برگزار می‌شود. تيم منتخب ایران هم در اين رقابت‌ها شركت كرده و روز شنبه در وزن 74 كيلوگرم توسط مرتضی رضايی صاحب مدال نقره شد.

در جريان مسابقات روز نخست حمزه يرلی كايا رئيس فدراسيون كشتی تركيه، از رسول خادم رئيس فدراسيون كشتی ايران تجليل كرد. همچنين مدال‌های وزن 97 كيلوگرم اين رقابت‌ها نيز توسط رسول خادم به كشتی گيران اهداء شد.

رقابت‌های چهار وزن دوم امروز (یکشنبه) برگزار می‌شود و شش نماینده کشورمان به مصاف رقبای خود می‌روند که اسامی آنها به شرح زیر است:

70 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان)

86 کیلوگرم: جلال زمان (مازندران) محمد جواد ابراهیمی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) عبدالله قمی (مازندران)