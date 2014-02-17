تابلوی ایست باروسو در برابر استقلال طلبان اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "خوزه مانوئل باروسو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: اگر نگویم بعید باید بگویم که پیوستن به اتحادیه اروپا برای اسکاتلند مستقل شده از انگلیس کار بسیار دشورای خواهد بود.

این اظهارات رئیس کمیسون اروپا در حالی است که مشوقان طرح استقلال اسکاتلند اعلام کرده اند در صورت کسب استقلال از انگلیس، به راحتی می توانند به عضویت اتحادیه اروپا در بیایند.

علاوه بر این موضوع، دولت انگلیس در جدیدترین مخالفت خود با طرح استقلال اسکاتلند اعلام کرد که اسکاتلندی ها در صورت مستقل شدن باید واحد پولی جدیدی را برای خود انتخاب کنند زیرا دیگر نمی توانند از پوند به عنوان واحد پولی خود استفاده کنند.

پیش از این اعلام "دیید کامورن" نخست وزیر انگلیس، از تمامی مردم بریتانیا خواست تا دست به کار شده و به هر نحو ممکن مردم اسکاتلند را متقاعد کنند که در همه پرسی ماه سپتامبر به طرح استقلال این کشور از انگلیس رای منفی بدهند.

در واکنش به اقدامات انگلیس برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند، پیشتر حزب حاکم اسکاتلند اعلام کرده بود که جدی ترین تهدید پیش روی اسکاتلند برای کسب استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا، از جانب انگلیس است.

قرار است مردم اسکاتلند در سپتامبر سال جاری میلادی با شرکت در یک همه پرسی در مورد استقلال کشورشان از انگلیس تصمیم گیری کنند. اما به دلیل وجود منابع قابل توجه انرژی در اسکاتلند، لندن به هیچ وجه راضی به از دست دادن اسکاتلند نیست.

در مهرماه سال گذشته دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و "الکس سالموند" رئیس دولت اسکاتلند توافق کردند همه پرسی استقلال اسکاتلند در این بخش از پادشاهی ملکه الیزابت دوم، به اجرا گذاشته شود. به گفته سالموند همه پرسی مذکور به صورت آزاد و برای تصمیم گیری نهایی مردم اسکاتلند در فضایی عادلانه برگزار می گردد.

به گزارش مهر، انگلیس در سال 2015 شاهد برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود و اگر دیوید کامرون نتواند از استقلال کشور مذکور جلوگیری کند، حزب محافظه کار شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات 2015 نخواهد داشت. علاوه بر این حزب، دیگر احزاب انگلیس نیز با استقلال اسکاتلند مخالف هستند و می‌کوشند تا این کشور را از تصمیم خود منصرف کنند و در این راه تبلیغات منفی نیز صورت می دهند.

از دلایل اصلی مخالفت مقامات لندن با این موضوع، یکی وجود منابع عظیم نفت و گاز در این مستعمره قدیمی و دلیل دیگر احتمال تشدید اقدامات جدایی طلبانه در ولز و ایرلند شمالی در صورت استقلال اسکاتلند است.