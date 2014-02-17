زمین شناسان به احیای دریاچه ارومیه خوش بین نیستند/مناسبترين راهكار روي ميز دولت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ عيسي كلانتري پيش از ظهر دوشنبه در آيين افتتاحيه سي و دومين كنگره بين المللي علوم زمين با موضوع نجات درياچه اروميه در مورد زمان احتمالی احیای اين زيست بوم با ارزش بين المللي، افزود:‌ دریاچه ارومیه بیمار بوده و گام نخست در درمان، تشخیص بیماری است و چون به اعتقاد زمین شناسان بدلیل جایگزینی سدیم با منیزیم، دریاچه ارومیه دریاچه ای مرده است، بنابراین باید کار مطالعاتی دقیقی در این خصوص انجام شود.

وي با بيان اينكه انجام اين كارهاي مطالعاتي هم زمان بر و هم نیازمند هزینه های بسیار سنگینی بوده كه بخاطر اهمیت منطقه آذربایجان برای کشور، تامین هزینه های این طرح بلامانع اعلام شده،‌ اظهار داشت:‌ کمیته ای راهبردی برای ارائه نسخه ای علمی و قابل اجرا به دولت تا پایان اردیبهشت ماه تشكيل شده است.

دبير ستاد ملي احياي دریاچه ارومیه با اشاره به وعده های رئیس جمهور در خصوص احیای دریاچه ارومیه،‌ اعلام كرد: به دلیل تکثر و اختلاف نظرهای بسیار در خصوص راهکارهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، با ایجاد وحدت نظر در خصوص راهکار مناسب،نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت ارائه مي شود.

كلانتري برداشت بی رویه از حقابه دریاچه در استانهای همجوار، ایجاد سدها، حفر چاه های غیر مجاز، خالی شدن آبخوان های زیرزمینی، تغییر اقلیم و بستن رودها را مهمترین عوامل ایجاد بحران فعلی دریاچه ارومیه دانست و عنوان كرد:‌ روند خشکی دریاچه ارومیه از اواخر دهه 70 آغاز و در دهه 80 و بویژه در پنج سال گذشته به اوج خود رسید.

وي ادامه داد:‌ بطوریکه حجم 22 میلیارد متر مکعبی آب درياچه در سال 82 اکنون بر اساس آمارهای متفاوت به سه تا 10 میلیارد متر مکعب یعنی 75 درصد کاهش یافته که در صورت خشکی کامل دست کم پنج میلیون نفر بطور مستقیم تحت تاثیرات منفی آن قرار می گیرند در حالی که جمعیتی که بطور غیرمستقیم از این بحران آسیب خواهند دید بسیار فراتر از این ارقام است.

از سال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 18 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است که با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر افتاده است.