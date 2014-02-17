لزوم بازنگري و اصلاح پروژه های مدیریت منابع آب از جنبه اثرات محیط زیستی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ معصومه ابتكار در پیامی به کنگره بین المللی نجات دریاچه ارومیه كه پيش از ظهر دوشنبه در آيين افتتاحيه كنگره قرائت شد،‌ افزوده است:‌ رویکرد نجات دریاچه ارومیه باید بر اساس ظرفیت ها و محدودیت های موجود و آتی کل حوضه آبریز پایه گذاری شده و کلیه طرح های توسعه فعلی و آتی آن به ویژه ، پروژه های مدیریت منابع آب از جنبه های اثرات محیط زیستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وي در اين پيام دریاچه ارومیه را معضل جهانی و آزمونی برای همه جهان دانسته و با تاكيد بر اينكه از همین رو مشارکت همه اندیشمندان، صاحبان نظر و تجربه را نياز دارد،‌ اظهار داشته:‌ سازمان محیط زیست از سال 1385 نسبت به روند تخریب و آسیب به دریاچه ارومیه به طور مکرر هشدار داده و شرایط حاضر را از سال 1379 در مکاتبات و گزارش ها پیش بینی کرده بود ، اما اینک برای برون رفت از بحران دریاچه ، لازم است برنامه عملیاتی عالمانه، جامع نگر، سریع و مشارکتی در دستور گار قرار گیرد.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در ادامه این پیام اعلام كرده: سازمان محیط زیست با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت های ملی و بین المللی، ضمن هماهنگی و مشارکت با کلیه دستگاه های مسئول، جوامع محلی و کارشناسان داخلی و خارجی، در پی ایجاد امکانات فنی، علمی، تخصصی و مردمی برای نجات دریاچه ارومیه است.

ابتكار با بيان اينكه بی شک آنچه بر دریاچه ارومیه گذشت، زنگ خطری برای دیگر تالاب ها و دشت های کشاورزی کشور را به صدا در آورده و البته غلبه بر مشکلات این حوضه می تواند راهگشای رفع بحران در سایر تالاب ها قرار گیرد،‌ در اين پيام آورده است:‌ همفکری و تبادل اندیشه و دانش در کنگره بین المللی دریاچه ارومیه، فرصتی است تا راهکارهای علمی ، منطقی و کاربردی برای نجات دریاچه اجرایی شود.

کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین و نجات دریاچه ارومیه روز دوشنبه با حضور متخصصان داخلی و کشورهای آلمان، آمریکا ، بلژیک و ترکیه در سایت نازلوی دانشگاه ارومیه آغاز بکار کرده است.

در این کنگره دو روزه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه ، نتایج تحقیقات و پژوهش های داخلی و جهانی در ارتباط با دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد.

در این کنگره بین المللی با حضور استاندار و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه، معاون پژوهشی دانشگاه شریف، راهکارهای نجات دریاچه ارومیه، نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

كنگره بين المللي تخصصي زمين با موضوع نجات دریاچه ارومیه با حضور بيش از 400 نفر از پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران در بخش علوم طبيعي و زمين شناسي به مدت 3 روز از امروز تا 30 بهمن ماه در محل دانشگاه اروميه در حال برگزاری است.