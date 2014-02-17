توسعه كشاورزي به بحران درياچه اروميه دامن زده/ لزوم توجه به صنعت و گردشگري

به گزارش خبرنگار مهر،‌ قربانعلي سعادت پيش از ظهر دوشنبه در آيين افتتاحيه همایش بین المللی نجات دریاچه ارومیه،‌با اشاره به ظرفيتهاي بي بديل گردشگري در بخشهاي مختلف طبيعي و تاريخي، افزود:‌ متاسفانه توجه استان همواره به بخش کشاورزی و توسعه آن بوده که این امر به بحران دریاچه ارومیه دامن زده است.

وي نجات دریاچه ارومیه و خارج شدن از این بحران را نیازمند بسیج همگانی افکار متخصص و متعهد دانست و اظهار داشت:‌ نتیجه عمل کردن در تاریکی در سالهاي گذشته اين است که امروز دانشمندان دنیا جمع شده اند تا برای حل بحران دریاچه ارومیه به عنوان یک بحران بین المللی چاره اندیشی کنند.

استاندار آذربايجان غربي با اشاره به تشكيل كميته ملي احياي درياچه اروميه به ريات معاون اول رئيس جمهور،‌ ادامه داد:‌امروز نه تنها مردم آذربايجان غربي بلکه تمام ملت ایران امیدوار است اعضای این کارگروه بتوانند راه حل مناسبی برای این معضل ملی پیدا كرده و درياچه اروميه را احيا كند.

سعادت با انتقاد از دخل و تصرف انسان در طبیعت و عدم بهره مندی از آنها، با بيان اينكه با روند فعلي در استفاده از مواهب طبیعی دچار مشکلات جدی شده ایم،‌ گفت:‌همه دستگاهها و ارگانهای دولتی، نمایندگان مجلس، وزرات نیرو می توانند پشتیبان خوبی برای حل بحران دریاچه ارومیه باشند.

وي با اشاره به هدر رفت آب در بخش كشاورزي كه عمدتا به صورت سنتي آبياري مي شوند،‌ عنوان كرد:‌ تعریف این مساله که محور فعالیتها در آذربايجان غربي با توجه به موقعيت خاص استراتژيك و هم مرزي با 4 كشور و وجود معادن غني باید خدمات بازرگانی و صنعتی باشد، بيسار دشوار بوده چراكه متاسفانه استان فاقد آمایش سرزمیني است.

کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین و نجات دریاچه ارومیه روز دوشنبه با حضور متخصصان داخلی و کشورهای آلمان، آمریکا ، بلژیک و ترکیه در سایت نازلوی دانشگاه ارومیه آغاز بکار کرده است.

در این کنگره دو روزه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه ، نتایج تحقیقات و پژوهش های داخلی و جهانی در ارتباط با دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد.

در این کنگره بین المللی با حضور استاندار و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه، معاون پژوهشی دانشگاه شریف، راهکارهای نجات دریاچه ارومیه، نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

كنگره بين المللي تخصصي زمين با موضوع نجات دریاچه ارومیه با حضور بيش از 400 نفر از پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران در بخش علوم طبيعي و زمين شناسي به مدت 3 روز از امروز تا 30 بهمن ماه در محل دانشگاه اروميه در حال برگزاری است.