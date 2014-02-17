پروژه های 19 گانه احيای درياچه اروميه محور اصلي برنامه هاي نجات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه یکشنبه در جلسه استاني شوراي منطقه اي مديريت درياچه اروميه افزود: در جلسه اخير کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضا، پس از طرح مباحث مختلف كارشناسي در خصوص موضوع درياچه اروميه و راه حل هاي نجات آن مقرر شد پروژه هاي 19 گانه مصوب محور فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي مرتبط با طرح حيات بخشي اين اكوسيستم بوده و فعاليتهاي داراي توجيه با سرعت ادامه يابند.

وی ضمن تاكيد بر اينكه دولت از تمامي فعاليتهاي دانشگاهي و تحقيقاتي در خصوص احيا درياچه اروميه حمايت و استقبال مي كند، اظهار داشت: در جلسه اي با اساتيد و دانشگاهيان، مصوبه اخير دولت و رويكرد برنامه هاي ستاد ملي احيا درياچه اروميه تشريح و در خصوص تمركز مطالعات محققان در محدوده اين برنامه ها اجماع نظر شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی مسيرگشايي مسير رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه و تالابهاي جنوبي، ساماندهي چاههاي حوضه آبريز درياچه اروميه، جلوگيري از برداشت غير مجاز از آبهاي سطحي، جلوگيري از توسعه سطح اراضي كشاورزي واقع در حوضه آبخيز درياچه اروميه، اجراي برنامه هاي آگاهي بخشي و جلب مشاركت مردم در اجراي طرح هاي نجات بخشي درياچه را از جمله اقدامات پيش بيني شده در راهكارهاي 19گانه عنوان كرد .

بهادری تامين اعتبار مورد نياز براي تسريع در تكميل و اجراي طرح هاي انتقال آب زاب به درياچه در راستاي نجات درياچه اروميه، انجام مطالعه طرح انتقال آب ازحوضه آبي ارس به درياچه و انجام مطالعه طرح انتقال آب از درياي خزر به درياچه اروميه را از ديگر مصوبات شوراي ملي مديريت راهبردي درياچه اروميه اعلام كرد .

وی موضوع مديريت مصرف آب در حوضه درياچه اروميه با توجه به كاهش بارندگي ها و خشسكسالي هاي چندساله اخير را بسيار حياتي دانست و عنوان کرد: همگرايي ميان دستگاههاي اجرايي و مجموعه هاي علمي و پژوهشي در ابعاد ملي و منطقه اي براي نجات درياچه اروميه مشهود بوده و نهادهاي مسئول بايد در يك برنامه كوتاه مدت برنامه هاي عملياتي خود رابراي كاهش مصرف آب و مديريت بهينه آن در بخشهاي كشاورزي و صنعت ارائه كنند.

رئیس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با بيان اينكه از مجموع 19 طرح اولويت دار درياچه اروميه 8 طرح در بخش كشاورزي پيش بيني شده است، گفت: بهبود مديريت مصرف آب و بهره برد اري بهينه از منابع آب و خاك به همراه ارائه آموزشهاي ترويجي به كشاورزان به منظور بالابردن راندمان مصرف آب و توليد از جمله برنامه هاي اولويت دار بخش كشاورزي است.

سید علی مختاري با اشاره به برنامه هاي سازمان براي تغيير الگوي كشت و شيوه آبياري در مزارع حوضه آبريز درياچه اروميه افزود: امسال با مشاركت كشاورزان حوضه جنوبي درياچه اروميه سيستم آبياري سنتي در 601 هكتار از مزارع خرده مالكي به شيوه نوين و تحت فشار تغيير يافت.

در ادامه اين جلسه مقرر شد سازمان هاي جهاد كشاورزي، آب منطقه اي و محيط زيست برنامه هاي عملياتي خود را براي اجرا در دوره اي كوتاه مدت با محوريت پروژه هاي 19 گانه ستاد ملي احيا درياچه اروميه را براي طرح و بررسي در جلسه آتي اين كارگروه آماده و ارائه کنند.