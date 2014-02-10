به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان گفت: در روز چهارشنبه هفته جاري، نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه برگزار مي شود و سه دستور كار بسيار مهم براي اين نشست پیش بینی شده است. وي مطرح كردن اجرای 19 طرح اولویت دار در نشست را يكي از اين دستور كارها عنوان كرد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها در نشست آينده مطرح و تصميم گيري لازم در اين خصوص انجام مي شود، ضمن آنکه بسياري از كارها اكنون در حال انجام است چون مي خواهيم سرعت بيشتري به كارها بدهيم.

وزیر نیرو افزود: رهاسازی آب از سدهای موجود در حوضه دریاچه ارومیه و پروژه‌های انتقال آب از مناطق ديگر نيز مطرح است که پیگیری می‌شود. وي سپس با اشاره به موضوع اقتصاد آب و برق گفت: تا امسال اقتصاد صنعت آب و برق در يک سيكل معيوبي افتاده بود كه تمام انگيزه هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي را از بين مي برد.

وي ادامه داد: با تصميم های صحيحي كه به تازگی اتخاذ شد، موجب می شود كه بخش خصوصي علاقه بیشتری برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق پيدا كند. چيت چيان در خصوص نحوه افزایش قیمت آب و برق گفت: مجلس شوراي اسلامي مجوزي در سال جاري در بند 80 قانون بودجه به دولت داده و استفاده از سازوکارهايي در اين بند پيش بيني شده است.

وزیر نیرو بیان داشت: دولت با استفاده از قانون هدفمندی سازي یارانه ها می تواند تصمیم های لازم را برای تغییر تعرفه اتخاذ کند اما چون قرار است اطلاع رساني دقيق و واحد براي اين موضوع صورت پذيرد، پس از نتيجه گيري نهايي اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

وي تصريح كرد: اقتصاد آب و برق باید اصلاح شود تا پاسخگو باشیم و بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در صنعت باشد؛ با اصلاح وضعیت اقتصاد آب و برق درآمد منطقی می‌شود و رشد منطقی نیز خواهد داشت. وزير نيرو در خصوص آثار كاهش تحریم ها گفت: خوشبختانه از پس از انقلاب تاكنون در بسیاری از تجهیزات، کارهای پیمانکاری و كارهاي فناوری خودكفا هستيم.

چیت چیان افزود: برداشت مقطعی تحریم ها تفاوت ویژه‌ای در آب و برق ایجاد نمی‌کند اما کارها کمی تسهیل می‌شود. وی درباره حجم بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانكاران نيز گفت: وزارت نیرو 60 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران در بخش آب بدهکار است و نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال نیز در بخش برق بدهکاریم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به نیروگاه‌های خصوصی نیز حدود 40 هزار میلیارد ریال و به بانک‌ها حدود 70 هزار میلیارد ریال بدهکاریم. وي يادآور شد: تمام تلاشمان را برای پرداخت بدهی‌ها انجام می‌دهیم.

چیت چیان در زمینه نگرانی برای تامین برق در تابستان گفت: با استفاده از بند 19 قانون بودجه امسال، قراردادهاي متعددي برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی بسته شده است تا بدون مصرف سوخت جديد بتوانيم ظرفيت توليد برق را افزايش دهيم.

وي ابراز اميدواري كرد: با تلاش هايي كه در جريان است، بتوانيم بخشي از اين نيروگاه ها را به بهره برداري برسانيم. چيت چيان همچنین حجم سرمايه گذاري سالانه در بخش آب را 50 هزار ميلیارد ریال عنوان كرد.