"ناخواسته" برزو نیک نژاد فیلم قابل دفاعی بود/ حضور "مجید قناد" و "الناز حبیبی" در اختتامیه جشنواره فیلم فجر گلستان

غلامرضا منتظری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار نیک نژاد کار زیبایی بود، از نظر کمیت و کیفیت اثر تاثیرگذاری بود و به همین دلیل هیچ یک از متولیان جشنواره نسبت به این کار نگاه منفی نداشتند.

وی ادامه داد: بعضی دوستان سوال داشتند که "ناخواسته" چرا جزو کارهای منتخب نبوده، زیرا اعتقاد داشتند که این فیلم قابلیت های لازم را داشته اما باید توجه داشت که رقابت در جشنواره فجر بین فیلم ها بسیار نزدیک است.

وی بیان کرد: دبیر جشنواره فیلم فجر هم با دیدن این کار اعلام کرده است که این کارگردان گلستانی در سال آینده جوایز ارزنده ای را به تعبیر عامیانه درو خواهد کرد.

منتظری خاطر نشان کرد: به دستیار ویژه جشنواره آقای میکائیل زاده هم پیشنهاد کردیم برای این که موج تولید فیلم های سینمایی و گرایش استان ها در عرصه سینما افزایش پیدا کند از طریق معاونت سینمایی یک جلسه تکریم و تشویق از فیلم سازان جشنواره در استان ها بگذارند زیرا این اقدام سبب می شود که روحیه خود باوری در استان بیشتر شود.

وی در ادامه در رابطه با جشنواره فیلم فجر که امسال در مجموعه کاپری به نمایش درآمد گفت: برای اکران فیلم های جشنواره مسئولان کاپری آقایان نجفی و صفایی زحمات قابل تقدیری کشیدند، در این مسیر باید از انجمن سینمای جوان هم تشکر کرد.

حضور مجید قناد و الناز حبیبی در گرگان

وی با بیان این که مهمانان ویژه این مراسم برزو نیک نژاد، مجید قناد، الناز حبیبی و دستیار ویژه جشنواره فیلم فجر بودند افزود: پیامد های این رخداد بزرگ فرهنگی در دو بخش است که بخش اول این است که ایران فقط تهران نیست، عدالت فرهنگی و هم تراز شدن هنر در کشور به واسطه این رخدادها رشد پیدا می کند.

منتظری تاکید کرد: رشد هنر در شهرستان ها نیازمند نگاه کلان و معنا دار به کل کشور است.

وی با بیان این که تاثیر بعدی این جشنواره بعد آموزشی آن ها است افزود: این جشنواره ها ایده های نو و خلاقانه را به نمایش می گذارد و هنرمندان و علاقه مندان را نسبت به این نکات جذب می کند از سوی دیگر این جشنواره ها موجب شادابی و نشاط جامعه می شود.