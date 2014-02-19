به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه آثار بخش بين الملل ششمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر سه شنبه شب در حضور هنرمندان و مسئولان در محل نگارخانه میرک مشهد افتتاح شد.

در این نمایشگاه آثاری از چندین کشور و استان های کشورمان به نمایش در آمد که شامل تصویربرداری، عکس، کاریکاتور، نقاشی و پوستر بود.

نگارخانه میرک میزبان آثار برگزیده بخش بین‌الملل جشنواره

رئیس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی در این مراسم گفت: مرداد ماه امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری نمایشگاه برخی از آثار جشنواره هنرهای تجسمی اطلاعاتی را به استان ها ارائه کرد که استان خراسان رضوی آمادگی خود را برای برگزاری آن اعلا م و از سوی دبیر خانه با آن موافقت شد.

محمود عباس‌ نژاد ادامه داد: جشنواره هنرهای تجسمی کشور در سه بخش بین‌الملل، ملی و مکمل برگزار شده و نگارخانه میرک مشهد آثار برگزیده بخش بین‌الملل جشنواره را برای مخاطبان مشهدی به نمایش گذاشته است.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه 45 اثر از کشورهای ترکیه، اسپانیا و لوکزامبورگ و همچنین ازبرخی استان ‌های کشور در به نمایش گذاشته شده است.

رئیس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی افزود: بخش بین‌الملل شامل تصویرسازی، عکس، کاریکاتور و نقاشی است و تعدادی از این آثار مربوط به هنرمندان خراسان رضوی است.

برگزاری کارگاه آموزشی هنرهای تجسمی در سال جاری

وی همچنین اظهار کرد: در سال جاری دو کارگاه آموزشی با تدریس هنرمندان هنرهای تجسمی در مشهد برگزار خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره ل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم در ادامه این مراسم ابراز کرد: بنا به اعلام آمادگی استان خراسان رضوی و موافقت دبیرخانه ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاهی از آثار بین الملل این جشنواره در مشهد در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: همه این آثار از هنرمندانی است که با فکری جدید و مناسب و ایده ای خلاق به خلق آنها دست زده اند.

حمید طباطبایی با اشاره به آثار نمایشگاه ادامه داد : هنرمندان ذهن زیبایی درباره نعمت های خداوند دارند و این تصاویر را اتفاقی و از یک زاویه خاص نگرفته اند.

ثبت هنرمندانه شکل خاصی از زندگی

وی اظهار کرد: خالقان این آثار هنرمندانه از افراد عامه جامعه هستند اما زندگی را به شکلی خاص و ملموس در آثار خود ثبت و ارائه کرده اند.

همچنین کارشناس هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: این نمایشگاه در نگار خانه میرک مشهد برای مخاطبان علاقمندی برگزار شده که از هنرهای تجسمی استقبال می ‌کنند.

حمید نصرآبادی افزود: برگزاری نمایشگاه ‌های آثار برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی در استان ‌های کشور برای برقراری ارتباط نزدیک میان مردم و هنرمندان است.

این نمایشگاه که به همت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و با همکاری انجمن هنرهای تجسمی مشهد برگزار شده است از 29 بهمن به مدت ۱۰ روز در نگارخانه میرک دایر است.