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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۳

نگارخانه میرک مشهد میزبان بخش بین‌الملل جشنواره تجسمی فجر شد

نگارخانه میرک مشهد میزبان بخش بین‌الملل جشنواره تجسمی فجر شد

مشهد – خبرگزاری مهر: نگار خانه میرک مشهد میزبان 45 اثر برگزیده بخش بین الملل از ششمين جشنواره هنر های تجسمی فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه آثار بخش بين الملل ششمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر سه شنبه شب در حضور هنرمندان و مسئولان در محل نگارخانه میرک مشهد افتتاح شد.

در این نمایشگاه آثاری از چندین کشور و استان های کشورمان به نمایش در آمد که شامل تصویربرداری، عکس، کاریکاتور، نقاشی و پوستر بود.

نگارخانه میرک میزبان آثار برگزیده بخش بین‌الملل جشنواره

رئیس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی در این مراسم گفت: مرداد ماه امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری نمایشگاه برخی از آثار جشنواره هنرهای تجسمی اطلاعاتی را به استان ها ارائه کرد که استان خراسان رضوی  آمادگی خود را برای برگزاری آن  اعلا م و از سوی دبیر خانه با آن موافقت شد.

محمود عباس‌ نژاد ادامه داد: جشنواره هنرهای تجسمی کشور در سه بخش بین‌الملل، ملی و مکمل برگزار شده و نگارخانه میرک مشهد آثار برگزیده بخش بین‌الملل جشنواره را برای مخاطبان مشهدی به نمایش گذاشته است.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه  45 اثر از کشورهای ترکیه، اسپانیا و لوکزامبورگ و همچنین ازبرخی استان ‌های کشور در به نمایش گذاشته شده است.

رئیس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی افزود: بخش بین‌الملل شامل تصویرسازی، عکس، کاریکاتور و نقاشی است و تعدادی از این آثار مربوط به هنرمندان خراسان رضوی است.

برگزاری کارگاه آموزشی هنرهای تجسمی در سال جاری

وی همچنین اظهار کرد: در سال جاری دو کارگاه آموزشی با تدریس هنرمندان هنرهای تجسمی در مشهد برگزار خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره ل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم در ادامه این مراسم ابراز کرد: بنا به اعلام آمادگی استان خراسان رضوی و موافقت دبیرخانه ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاهی از آثار بین الملل این جشنواره در مشهد در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: همه این آثار از هنرمندانی است که با فکری جدید و مناسب و ایده ای خلاق به خلق آنها دست زده اند.

حمید طباطبایی با اشاره به آثار نمایشگاه ادامه داد : هنرمندان ذهن زیبایی درباره نعمت های خداوند دارند و این تصاویر را اتفاقی و از یک زاویه خاص نگرفته اند.

ثبت هنرمندانه شکل خاصی از زندگی

وی اظهار کرد: خالقان این آثار هنرمندانه از افراد عامه جامعه هستند اما زندگی را به شکلی خاص و ملموس در آثار خود ثبت و ارائه کرده اند.

همچنین کارشناس هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: این نمایشگاه در نگار خانه میرک مشهد برای مخاطبان علاقمندی برگزار شده که از هنرهای تجسمی استقبال می ‌کنند.

حمید نصرآبادی افزود: برگزاری نمایشگاه ‌های آثار برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی در استان ‌های کشور برای برقراری ارتباط نزدیک میان مردم و هنرمندان است.

این نمایشگاه که به همت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و با همکاری انجمن هنرهای تجسمی مشهد برگزار شده است از 29 بهمن  به مدت ۱۰ روز در نگارخانه میرک دایر است.

کد مطلب 2239357

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