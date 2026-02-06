به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر جمعه در مراسم افتتاحیه طرح‌های دهه فجر در سوادکوه افزود: سهم شهرستان سوادکوه از این پروژه‌ها، ۲۰ طرح با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال است.

محمدی شیرکلایی در مراسم افتتاح پروژه‌های مدیریت بحران در شهرداری پل‌سفید، با اشاره به محدودیت‌های اعتباری، خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعاً ۱۰۹ میلیارد تومان تخصیص اعتبار و ۱۲۲ میلیارد تومان از منابع استانی به سوادکوه اختصاص یافت که با وجود آن، این مبلغ هنوز پاسخگوی نیازهای این شهرستان در حوزه مدیریت بحران نبوده است.

در ادامه، تقی اکبرنژاد، شهردار پل‌سفید، عمده پروژه‌های انجام‌شده را مرتبط با کنترل سیلاب عنوان کرد و افزود: برای تثبیت دو منطقه رانشی و حادثه‌خیز امیرده و میارکلا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا مشکل پایدارسازی این مناطق به‌طور کامل حل شود.

رمضان پاریاو سوادکوهی، فرماندار شهرستان سوادکوه، نیز با اشاره به برآورد ۳۷۵ میلیارد تومانی برای مهار رانش‌ها در ابتدای سال جاری، گفت: این مبلغ به دلیل خسارت ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر تأمین نشده و احتمالاً هزینه‌ها به بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید. وی افزود: هزینه تثبیت لغزش و رانش در مناطق رانشی، به‌ویژه در میارکلا، بسیار سنگین است و از عهده شهرداری برنمی‌آید. در همین راستا، راه‌آهن قرار است مشارکت ۳۰ درصدی در هزینه‌های تثبیت این منطقه داشته باشد.