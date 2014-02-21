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۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

داوران خارجی جشنواره تجسمی فجر به تصویر سال می‌روند

داوران خارجی جشنواره تجسمی فجر به تصویر سال می‌روند

داوران خارجی ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در مراسم افتتاحیه تصویر سال که جمعه دوم اسفندماه در خانه هنرمندان برگزار می شود، حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلیپ تابوردا و راجر ملو از برزیل، محی‌تین کوراوغلو از ترکیه، آجیم سولاج از آلبانی، لیز اندرسن از دانمارک، خاویر برمودز از کشور مکزیک و ژان گامي از فرانسه که براي داوري جشنواره و سخنراني و نمايش آثار خود به ايران آمده اند، در مراسم تصویر سال نیز شرکت می کنند.

همچنین ژان گامی عکاس فرانسوی و داور جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به انجمن عکاسان ایران می رود و با اعضای این انجمن دیدار و گفتگو می کند.

راجر ملو از برزیل و لیز اندرسن از دانمارک داوران رشته تصویرگری نیز از باغ موزه نگارستان کودک دیدن کردند و قرار است به شورای کتاب کودک آموزش و پرورش نیز بروند.
 

کد مطلب 2240800

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