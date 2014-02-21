به گزارش خبرگزاری مهر، فلیپ تابوردا و راجر ملو از برزیل، محی‌تین کوراوغلو از ترکیه، آجیم سولاج از آلبانی، لیز اندرسن از دانمارک، خاویر برمودز از کشور مکزیک و ژان گامي از فرانسه که براي داوري جشنواره و سخنراني و نمايش آثار خود به ايران آمده اند، در مراسم تصویر سال نیز شرکت می کنند.

همچنین ژان گامی عکاس فرانسوی و داور جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به انجمن عکاسان ایران می رود و با اعضای این انجمن دیدار و گفتگو می کند.

راجر ملو از برزیل و لیز اندرسن از دانمارک داوران رشته تصویرگری نیز از باغ موزه نگارستان کودک دیدن کردند و قرار است به شورای کتاب کودک آموزش و پرورش نیز بروند.

