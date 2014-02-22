به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی آیتاللهی در حاشیه مراسم معرفی حامی مالی تیم ملی فوتبال ایران، در مورد زمان انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سرمربی تیم فوتبال امید تا پایان هفته مشخص میشود. در این بین هم گزینه ایرانی و هم گزینه خارجی داریم که باید روی انتخاب سرمربی امید به جمع بندی برسیم.
وی در مورد اینکه آیا کسی با انتخاب وینگادا مخالفت کرده؟، یادآور شد: انتخاب نلو وینگادا به عنوان سرمربی تیم امید هنوز منتفی نشده و هیچکس هم با انتخاب این مربی مخالفت نکرده است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چه زمانی دستیار کارلوس کیروش انتخاب میشود و آیا او ایرانی است یا خارجی؟، اظهار کرد: فردا یکشنبه و یا پس فردا دوشنبه نشست اصلی علی کفاشیان با کارلوس کیروش برای انتخاب دستیارش برگزار میشود.
آیتاللهی در مورد اینکه کفاشیان گفته است دستیار کیروش ایرانی خواهد بود، گفت: به هر حال نظر کیروش مطرح است و نمیتوانیم یک طرفه در این خصوص اظهار نظر کنیم.
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