  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۴۴

آیت‌اللهی در پاسخ به مهر:

نشست با کی‌روش برای انتخاب دستیارش تا 48 ساعت آینده/ وینگادا منتفی نشده!

نشست با کی‌روش برای انتخاب دستیارش تا 48 ساعت آینده/ وینگادا منتفی نشده!

نایب رئیس نخست فدراسیون فوتبال با بیان اینکه سرمربی تیم امید تا پایان هفته معرفی می‌شود، گفت: فردا یکشنبه و یا پس فردا دوشنبه نشست اصلی علی کفاشیان با کارلوس کی‌روش برای انتخاب دستیارش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی آیت‌اللهی در حاشیه مراسم معرفی حامی مالی تیم ملی فوتبال ایران، در مورد زمان انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سرمربی تیم فوتبال امید تا پایان هفته مشخص می‌شود. در این بین هم گزینه ایرانی و هم گزینه خارجی داریم که باید روی انتخاب سرمربی امید به جمع بندی برسیم.

وی در مورد اینکه آیا کسی با انتخاب وینگادا مخالفت کرده؟، یادآور شد: انتخاب نلو وینگادا به عنوان سرمربی تیم امید هنوز منتفی نشده و هیچکس هم با انتخاب این مربی مخالفت نکرده است. 

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چه زمانی دستیار کارلوس کی‌روش انتخاب می‌شود و آیا او ایرانی است یا خارجی؟، اظهار کرد: فردا یکشنبه و یا پس فردا دوشنبه نشست اصلی علی کفاشیان با کارلوس کی‌روش برای انتخاب دستیارش برگزار می‌شود.

آیت‌اللهی در مورد اینکه کفاشیان گفته است دستیار کی‌روش ایرانی خواهد بود، گفت: به هر حال نظر کی‌روش مطرح است و نمی‌توانیم یک طرفه در این خصوص اظهار نظر کنیم.

 

کد مطلب 2241773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها