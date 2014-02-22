  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۲۰

واکنش سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به خبر دستگیر شدنش

واکنش سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به خبر دستگیر شدنش

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد که به سوالات حاشیه‌ای در مورد خبر دستگیر شدنش پاسخ نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرینی در حاشیه برگزاری مراسم معرفی حامی تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص خبر دستگیری‌اش گفت: لطفا سوال حاشیه‌ای نپرسید زیرا به آنها پاسخ نمی‌دهم.

وی در ادامه در مورد اینکه شنیده می‌شود گروگان رویانیان در باشگاه است تا پول‌ها پرداخت شود؟، اظهار کرد: باز هم سوال حاشیه‌ای پرسیدید و من به آنها پاسخ نمی‌دهم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد برخورد خوبش با محمود خوردبین در این مراسم هم گفت: من کوچک همه پیشکسوتان هستم و دست همه را می‌بوسم. بزرگتران هرچه بگویند بنده به آن احترام می‌گذارم.

کد مطلب 2241748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها