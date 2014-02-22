واکنش سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به خبر دستگیر شدنش

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرینی در حاشیه برگزاری مراسم معرفی حامی تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص خبر دستگیری‌اش گفت: لطفا سوال حاشیه‌ای نپرسید زیرا به آنها پاسخ نمی‌دهم.

وی در ادامه در مورد اینکه شنیده می‌شود گروگان رویانیان در باشگاه است تا پول‌ها پرداخت شود؟، اظهار کرد: باز هم سوال حاشیه‌ای پرسیدید و من به آنها پاسخ نمی‌دهم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد برخورد خوبش با محمود خوردبین در این مراسم هم گفت: من کوچک همه پیشکسوتان هستم و دست همه را می‌بوسم. بزرگتران هرچه بگویند بنده به آن احترام می‌گذارم.