واکنش سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به خبر دستگیر شدنش

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرینی در حاشیه برگزاری مراسم معرفی حامی تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص خبر دستگیریاش گفت: لطفا سوال حاشیهای نپرسید زیرا به آنها پاسخ نمیدهم.
وی در ادامه در مورد اینکه شنیده میشود گروگان رویانیان در باشگاه است تا پولها پرداخت شود؟، اظهار کرد: باز هم سوال حاشیهای پرسیدید و من به آنها پاسخ نمیدهم.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد برخورد خوبش با محمود خوردبین در این مراسم هم گفت: من کوچک همه پیشکسوتان هستم و دست همه را میبوسم. بزرگتران هرچه بگویند بنده به آن احترام میگذارم.
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