به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کیروش در پایان مراسم معرفی حامیان جدید تیم ملی فوتبال ایران، با گفتن فارسی کلمه "سلام" به خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با عرض ادب خوش آمدگویی به وزیر ورزش و جوانان، از رسانهها و کادرفنی فوقالعادهام که در سفر طولانی و سخت تیم ملی در راه جام جهانی در کنارم بودند، تشکر میکنم.
وی افزود: 114 روز تا جام جهانی باقیمانده مانده که معادل 16 هفته است. طبق پیش بینیها تعداد تماشاگرانی که به برزیل میآیند، 6 تا 10 برابر جام جهانی آفریقای جنوبی است و بیش از 45 درصد مردم جهان یعنی حدود 3 و نیم میلیون نفر، جام جهانی را تماشا خواهند کرد. حدود 50 میلیون ایرانی هم این بازیها را تماشا میکنند که نشان از اهمین زیاد مسابقات است.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه تیم ملی 114 روز با وظیفه بزرگش فاصله دارد، از اسپانسر تیم ملی تشکر کرد و ادامه داد: با ادامه حمایتها، شما هیچگاه افسوس نخواهید خورد. مطمئنا فدراسیون فوتبال، مربیان تیم ملی و بازیکنان ملیپوش این مشارکت را به نحو احسن انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: این حمایت نمونه خوبی بود و امیدوارم دیگر حامیان هم قدم جلو بگذارند. همانطور که کفاشیان اعلام کرد، بازیکنان تیم ملی 11 نفره برای موفقیت تلاش میکنند و من امیدوارم 11 ارگان دیگر نیز برای حمایت از تیم ملی پا جلو گذاشته تا یک "تیم" حامی تیم ملی شوند.
کیروش همچنین گفت: پول به تنهایی باعث موفقیت نمیشود زیرا در اینصورت رئال مادرید باید هر سال قهرمان میشد. باید بگویم با برنامهریزی مناسب و استفاده از حامیان خوب، میتواند آینده فوتبال ایران را تضمین کند.
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