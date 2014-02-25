به گزارش خبرنگار مهر، مدت زیادی را تا فرارسیدن ایام نوروز در پیش نداریم و ارگان‌های مختلف و مرتبط با میزبانی مسافران نوروزی تلاش‌های خود را برای آماده سازی شهر برای این ایام به کار گرفته‌اند و شاهد سرعت‌بخشیدن به این اقدامات هستیم.

در این بین شهرداری‌ها نقشی بسیار مهم در اماده سازی شهر دارند و باید برنامه‌های خود را هر چه سریعتر انجام دهند تا با زیباسازی شهر و همچنین ایجاد امکانات و زیرساخت‌های مناسب، میزبانی شایسته برای مسافران نوروزی باشند.

شهر بوشهر هر ساله شاهد حضور گسترده مردم نقاط مختلف کشور در ایام نوروز است و در برخی از روزهای تعطیلات در بسیاری از نقاط شهر حتی جای سوزن انداختن هم وجود ندارد.

این میزان تردد می‌طلبد که مسئولان تلاش ویژه ای را برای اماده سازی هشر برای میزبانی از مسافران نوروزی داشته باشند که البته در حال حاضر در نقاط مختلف شهر که گام برمی‌داریم شاهد انجام کارهای اماده‌سازی شهر هستیم.

ساحل بوشهر نیز یکی از دیدنی‌ترین نقاط این شهر است و بسیاری از مسافران نوروزی نیز برای استفاده از این سواحل به بوشهر سفر می‌کنند و شهرداری بوشهر نیز تلاش‌های بسیار زیادی برای بهبود وضعیت سواحل بوشهر شدارد.

ایجاد زیرساخت‌های میزبانی از مسافران نوروزی در شهر بوشهر

شهردار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های خود را از مدت‌ها پیش برای اماده‌سازی بوشهر برای میزبانی از مسافران نوروزی آغاز کرده‌ایم و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی نیز انجام شده است و کارهای دیگری را نیز در دست اجرا داریم.

سعید ازادشهرکی ادامه داد: بوشهر دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیاری در زمینه گردشگری است و باید زمینه لازم را برای استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم کنیم تا بتوانیم میزبانی مناسب برای مسافران و گردشگران باشیم.

وی اضافه کرد: بوشهر دارای سواحلی بسیار زیبا است که تلاش می‌کنیم در راستای زیباسازی این سواحل اقدامات خوبی را انجام دهیم و در حال حاضر نیز در حال کاشت نخل در سواحل هستیم.

شهردار بوشهر با اشاره به ایجاد شش اقامتگاه برای اسکان مسافران نوروزی در بوشهر، تاکید کرد: این کمپ‌ها ظرفیت برپایی سه‌هزار چادر را دارند که می‌تواند محل مناسبی برای اسکان مسافران باشد.

وی از ارایه خدمات مطلوب در این کمپ ها خبر داد و افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بهترین خدمات را به مسافران نوروزی ارائه دهیم و بهترین امکانات را برای آنها فراهم سازیم.

آماده‌سازی 600 کلاس درس برای میزبانی از مسافران نوروزی

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز با اشاره به اقدامات اموزش و پرورش برای میزبانی از مسافران نوروزی، بیان داشت: همه تلاش خود را برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی به کار خواهیم گرفت.

فرامرز سلمیی ادامه داد: مدارس یکی از مهمترین مکان‌ها برای میزبانی از مسافران نوروزی هستند که تلاش می‌کنیم کلاس‌های درس را برای ایام تعطیلات نوروزی آماده و در اختیاز مسافران بگذاریم.

وی در ادامه با اشاره به آماده‌سازی 600 کلاس درس برای میزبانی از مسافران نوروزی، خاطرنشان ساخت: همچنین 35 سالن در قالب 70 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در شهر بوشهر پیش بینی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر به امکانات این کلاس‌های درس اشاره کرد و بیان داشت: 90 درصد مدارس پیش‌بینی شده برای میزبانی از مسافران نوروزی دارای حمام و آبگرمکن هستند.