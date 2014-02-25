۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

وضعیت بازار مسکن در سال آینده/ دولت برنامه‌های بخش مسکن را اجرا کند

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بازار مسکن در انتظار برنامه های دولت در این بخش است، گفت: اگر دولت برنامه‌های بخش مسکن را ارایه کند و متقاضیان باتوجه به نیازشان در بخش‌های مختلف مسکن اجتماعی و حمایتی سرمایه گذاری کنند، بازار مسکن در سال آینده هم روال عادی خواهد داشت.

ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال آینده، اظهار داشت: اگر به همین منوال پیش برود ممکن است بازار مسکن با تغییرات قیمتی مواجه شود زیرا نرخ فولاد هم در هفته‌های گذشته با نوسان همراه شد.

وی با بیان اینکه بازار در انتظار برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است، گفت: اگر دولت برنامه‌های بخش مسکن را ارایه کند و متقاضیان باتوجه به نیازشان در بخش‌های مختلف مسکن اجتماعی و حمایتی سرمایه گذاری کنند بازار مسکن در سال آینده هم روال عادی خواهد داشت.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه تعلل دولت در ارایه برنامه‌های بخش مسکن، بازار را آشفته می‌کند، بیان کرد: دولت برنامه‌های خوبی در طرح جامع مسکن و مسکن حمایتی دارد که در صورت به نتیجه رسیدن می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

رهبر با تاکید بر اینکه با شروع ساخت وسازها و تولید مسکن، بازار آرامش پیدا می‌کند، اظهار داشت: اگر پول و سرمایه وارد بازار مسکن نشود و تقاضا در این بخش فشرده باشد، نتیجه خوبی به دنبال ندارد و بازار را آشفته می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در رکود است زیرا سرمایه کافی برای ورود به بازار وجود ندارد، گفت: این عوامل باعث رکود معاملات و خرید و فروش شده است بنابراین نیاز انباشه در سال آینده باید با برنامه‌های دولت برای بازار مسکن تامین شود.

