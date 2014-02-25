آتش افروز عراق و افغانستان به کمک مجروحان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جرج دبلیو بوش" فردی که در سال های 2001 و 2003 به افغانستان و عراق لشکرکشی کرد در اندیشه کمک به افرادی است که در این دو جنگ زخمی شده و یا به دلیل حضور در میادین جنگ گرفتار ناراحتی روانی شده اند.

بوش در مصاحبه با شبکه ای بی سی نیوز، اعلام کرد که کمک کردن به مجروحان جنگ وظیفه است.

بر اساس این گزارش، از سال 2001 میلادی در حدود دو میلیون و 500 هزار نفر در جنگ های عراق و افغانستان شرکت کرده اند. نیروهای اعزامی به عراق از این کشور خارج شده اند و اگر دولت افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نکند، نظامیان ایالات متحده تا پایان سال جاری میلادی نیز از این کشور خارج می شوند.

در جریان این دو جنگ بیش از 50 هزار نفر از نظامیان آمریکایی و سایر نیروهای ائتلاف زخمی شده اند. کمک رسانی به این افراد از طریق موسسه بوش در شهر دالاس که در سال 2009 میلادی تاسیس شده انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بوش در حالی قصد کمک کردن به این افراد را دارد که علاوه بر کسانیکه در جنگ های عراق و افغانستان مجروح شده اند تعداد زیادی از نظامیان به دلیل شاهد بودن فجایع جنگ گرفتار بیماری های روانی شده اند به طوریکه آمار خودکشی در میان نظامیان آمریکایی بازگشته از جنگ های عراق و افغانستان به طور نگران کننده ای افزایش یافته است.

چندی قبل وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد فقط در سال 2010 میلادی، 343 نظامی، اقدام به خودکشی و یا قتل اعضای خانواده خود کرده اند. این رقم در مقایسه با 69 مورد خودکشی سال 2009 میلادی، از افزایش 500 درصدی حکایت دارد.

پایگاه فورد هود در تگزاس، بزرگترین پایگاه داخلی ارتش آمریکا با 46 هزار و 500 نظامی، بیست و دو مورد خودکشی در سال 2010 داشت که آمار خودکشی نظامیان آن نسبت به سال 2009 میلادی ، دو برابر شده است.

فرماندهی این پایگاه با تاسیس یک مرکز شبانه روزی مشاوره تلفنی، سربازانی را که طبق اعلام خود یا خانواده شان، قصد خودکشی دارند، بصورت محرمانه، راهنمایی و سعی می کند آنها را از این اقدام منصرف کند.

طبق اعلام مسئولان این مرکز مشاوره ، بیش از دو هزار نظامی این پایگاه یا حتی کسانی که قبلاً نظامی بوده اند، با این مرکز تماس تلفنی داشته و مشاوره درمانی گرفته اند. فرماندهی پایگاه فورد هود، 32 هزار نفر از کارکنان خود را برای دریافت این مشاوره های روانی، فهرست برداری کرده است.

روانشناسان این مرکز معتقدند؛ کهنه سربازان یعنی کسانی که قبلاً در جنگ حضور داشته اند، دو برابر بیشتر از کسانی که اکنون در حال خدمت هستند، به خودکشی فکر می کنند.

مشکلات روحی، مالی و حتی ازدواج، از مهمترین مسائل تماس گیرندگان است.

برخی چهره های کنگره آمریکا در حال بررسی تعمیم دادن این برنامه مشاوره، به دیگر ایالات آمریکا هستند.