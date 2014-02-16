رشد 3 برابری اخراج نظامیان آمریکایی به دلیل فساد اخلاقی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود می نویسد : تعداد نظامیان آمریکایی که مجبور به ترک ارتش به دلیل ارتکاب جرایمی از قبیل فساد و ارتباط ناسالم شده اند در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط آسوشیتدپرس، در طول سه سال گذشته تعداد افسرانی که به دلیل فساد و ارتباط ناسالم از ارتش آمریکا اخراج شده اند سه برابر شده است.

تعداد نظامیانی که نام آنها در فهرست اخراج ارتش به دلیل ارتکاب جرایمی چون استفاده مواد مخدر، نوشیدن الکل، و جرایم دیگری از قبیل ارتباط ناصحیح ثبت شده از پنج هزار و 600 مورد در سال 2007 به 11 هزار مورد در سال 2013 رسیده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که گزارش های جدید حکایت از افزایش 50 درصدی تجاوز جنسی در ارتش آمریکا در سال 2013 میلادی دارد. بر اساس این آمار در سال مالی 2013 که در تاریخ 30 سپتامبر به پایان رسیده، پنج هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا ثبت شده است.

این در حالی است که در سال مالی 2012 میلادی سه هزار و 374 مورد تجاوز جنسی در ارتش ایالات متحده ثبت شده بود.

گزارش های ثبت شده در این رابطه حکایت از این موضوع دارد که 10 درصد از آزارهای جنسی سال 2013، پیش از آنکه قربانیان به طور رسمی فعالیت خود را در ارتش آغاز کنند رخ داده اند، در حالی که در سال 2012 میلادی فقط 4 درصد از آزارهای جنسی ثبت شده پیش از آغاز به کار رسمی قربانیان انجام شده بود.

مقامات پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در ماه می سال گذشته اعلام کردند که از سال 2010 تا 2012 میلادی تجاوزات جنسی در ارتش این کشور 35 درصد رشد داشته به طوری که در هر سال 26 هزار قربانی تجاوز جنسی وجود داشته است.

علاوه بر این موضوع، اداره امور کهنه سربازان آمریکایی نیز اعلام کرده که در سال گذشته 85 هزار نفر از نظامیان قدیمی آمریکا از خدمات بهداشتی به سبب تجاوزهای جنسی استفاده کرده اند.

به گفته پزشکان ارتش آمریکا، قربانیان تجاوزات جنسی تا چندین سال تحت تاثیر این رفتارها هستند و تاثیرات بلندمدت آزارهای جنسی، این افراد را رها نمی کنند.

در همین رابطه در آخرین روزهای آذرماه سال جاری کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرده و به امضای "باراک اوباما" رئیس جمهور نیز رسیده که بر اساس آن، اقدامات حمایتی از افراد تازه وارد به ارتش ایالات متحده افزایش خواهد یافت.

تجاوز جنسی و ارتباط نامشروع در میان نظامیان آمریکایی امری مرسوم است . این مورد تا کنون سبب رسوایی های زیادی برای ارتش این کشور شده برای مثال در سال 2012 میلادی افشای رابطه خارج از چارچوب "دیوید پترائوس" رئیس وقت سازمان سیا با نگارنده کتاب خاطرات وی موجب استعفای او از این سمت شد و این در حالی بود که پترائوس از خوشنام ترین ژنرال های ارتش آمریکا محسوب می شد.

علاوه بر آن در دوره اول ریاست جمهوری اوباما، وقتی که رئیس جمهور آمریکا به کلمبیا سفر کرده بود محافظان وی اقدام به تجاوز به یک زن در این کشور کرده بودند که این اقدام موجب اخراج آنها از کلمبیا شده و تبعات زیادی را برای واشنگتن به دنبال داشت.

این وضعیت در حالی است که "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا، چند ماه قبل با ابراز ناخرسندی از آمار تجاوزات جنسی سال 2012، خواستار اقدام فرماندهان ارتش برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی شده بود.

پیش از این "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع پیشین آمریکا، نیز این فاجعه را غیر قابل قبول خوانده بود.