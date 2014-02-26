جوانان لرستانی سربازان رهبری هستند/ زمینه حضور جوانان در عرصه های مختلف فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح چهار شنبه در همایش "جوانان مساجد و محلات" استان لرستان با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در عالم تکوین و تشریع حاکم است انتخاب برتر است اظهار داشت: معمولا ذات انسان این است که بهترین ها را انتخاب می کند و خداوند خود را برترین خالق هستی تعریف کرده و عالم هستی که خداوند آفریده نیز برترین عالم هستی بوده و انسان نیز برترین موجوداتی است که خداوند آفریده است.

وی با بیان اینکه خداوند برترین کتاب آسمانی را برای هدایت بشر فرستاده است و از انسان برترین عملها را خواسته است عنوان کرد: در میان انسانها برترین آنها جوانان هستند، جوان برتر است و انتخاب برتر نیز می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه علت این برتری جوانان این است که خداوند ویژگی های خاصی در وجود آنها قرار داده است گفت: یکی از ویژگی هایی که تا کنون شناخته نشده توانایی و استعدادهای جوانان است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جوان دارای روح پاک، طینت لطیف و زلال است بیان داشت: جوان باطنی دارد که جز خوبی ها و برتری ها چیز دیگری در درون آن جای نمی گیرد چرا که شیفته برترین صفات، صداقت، درستکاری، ترقی و تعالی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم که برای جوانان برنامه داشته باشیم باید جوانان را خوب بشناسیم بیان داشت: زمانی می توانیم برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم که در دل آنها نفوذ پیدا کرده باشیم و ارتباط صادقانه با جوانان داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جوانان نیاز و تمایلات فراوانی مانند داشتن الگویی مناسب، نیاز به ابراز وجود و ... دارد افزود: وظیفه ما این است که برای جوانان برنامه ریزی داشته باشیم و این امر نیز همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید در عرصه های گوناگون میدان برای حضور جوانان محقق شود تصریح کرد: اگر در جوانان چهار عنصر ایمان، اخلاص، اعتماد به نفس و احساس مسئولیت وجود داشته باشد می تواند معجزه کند.

وی با بیان اینکه نمونه حضور جوانان را می توان در هشت سال دفاع مقدس مثال زد گفت: همچنین جوانان در فتنه 88 به ندای رهبری لبیک گفتند و چشم فتنه را کور کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت تقویت بصیرت و آگاهی در میان جوانان تاکید کرد و گفت: این امر یکی از ضروریات جامعه امروز است که باید محقق شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز به محضر رهبر معظم انقلاب عرض می کنم که جوانان لرستانی سربازان شما هستند چرا که رهبری در دل جوانان این دیار جای دارد بیان داشت: حضور با شکوه و با عظمت جوانان لرستانی در این همایش خشنودی دل رهبر را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه این همایش گوشه ای از فعالیتهای جوانان لرستانی است بیان داشت: جوانان از ابتدا به صورت خود جوش در این برنامه شرکت کردند و وابسته به هیچ نهاد، ارگان و تشکیلاتی نیستند و تنها با احساس مسئولیت و به صورت خود جوش در این همایش شرکت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: آرزوی من این است که جوانان لرستان برترین جوانان باشند و در راستای رشد، تعالی و تولید استان همواره پیشگام و موفق باشند.