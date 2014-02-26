همایش جوانان مساجد و محلات لرستان به کار خود پایان داد/ ارائه گزارش کمیسیونهای تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم نماینده کمیسیون تخصصی اجتماعی همایش جوانان مساجد و محلات لرستان با اشاره به اینکه بیش از 67 سوال در حوزه مسائل اجتماعی به دست این کمیسیون رسید، اظهار داشت: در مدت زمان برگزاری کمیسیون اجتماعی به 30 سوال پاسخ داده شد.

دکتر علی فتح الهی با بیان اینکه در جریان برگزاری کمیسیون اجتماعی حاضران در سالن نیز سوالات خود را به صورت کتبی مطرح کردند، تصریح کرد: اساتید نیز سوالات جوانان را یا به صورت شفاهی و یا به صورت کتبی پاسخ دادند.

وی با اشاره به اینکه مسائلی مانند فلسفه عفاف و حجاب، وظایف شرعی زن در مقابل همسر، عوارض بیکاری در فرد و جامعه، سبک زندگی اسلامی، شیوه های ازدواج آسان، مهارت های زندگی، سیاست افزایش موالید و ... در این کمیسیون مطرح شد، افزود: همچنین نقد و بررسی نحوه برگزاری کمیسیون نیز توسط حاضران صورت گرفت.

نماینده کمیسیون اجتماعی همایش در ادامه با اشاره به پیشنهادات این کمیسیون را برای برگزاری بهتر این همایش در دوره های بعد گفت: ارائه راهکارهای ویژه برای حل معضلات اجتماعی به جای طرح مسئله، حضور افراد موثر استانی در کمیسیون ها، استمرار برگزاری اینگونه همایش ها و ... از جمله پیشنهادات این کمیسیون بود.

اقتصاد دانش بنیان از دغدغه های کشورهای در حال توسعه

در ادامه این مراسم نماینده کمیسیون بررسی مسائل علمی و فناوری جوانان در سخنانی با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان و رسیدن به اقتصاد پایدار یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است، اظهار داشت: در جلسه این کمیسیون پیرامون اختراعات و نوآوری های جوانان و حمایت از آنها بحث و تبادل نظر شد.

مهرداد الیاسی با بیان اینکه چگونگی رسیدن به اقتصاد دانش بنیان، گفتگوی بین مسئولان تولید و دانش کشور برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و ... از جمله موضوعاتی بود که در این کمیسیون مطرح شد، تصریح کرد: دانش زمانی ارزش دارد که به وسیله آن به دستاورد فناورانه برسیم و مردم آن را به طور محسوس درک کنند.

وی با تاکید بر اینکه همچنین مسائل مربوط به چگونگی تخصیص بودجه به طرح های نخبگان، فعالیت بنیاد ملی نخبگان، لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و ... در این کمیسیون مطرح شد، ادامه داد: همچنین در این کمیسیون برخی مباحث نیز به صورت پرسش و پاسخ مطرح و بررسی شدند.

هدف گرفتن اعتقاد و اخلاق بزرگترین تهدید فضای مجازی است

نماینده کمیسیون آسیب ها و تهدید های جوانان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه در جلسه این کمیسیون به سوالاتی که جوانان در سایت همایش مطرح کرده بودند پاسخ داده شد، اظهار داشت: سوالات این کمیسیون با توجه به حجم سوالاتی که مطرح شده بود در دو بخش فضای مجازی و جنگ نرم تدوین شده بود.

شمسی فر با بیان اینکه فضای مجازی یک رسانه نوین است که به واسطه تعاملی بودن آن جاذبه زیادی برای جوانان دارد، تصریح کرد: قدرتمند بودن فضای مجازی، پویایی، نامشخص بودن هویت افراد در آن و ... از جمله ویژگی های فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه هدف گرفتن اعتقاد و اخلاق بزرگترین تهدید فضای مجازی است، افزود: دشمنان با ترویج نا امیدی، اسلام هراسی، ایجاد رعب و وحشت، بزرگنمایی و دروغ پردازی اخلاق و اعتقاد جوانان ما را هدف قرار داده اند.

نماینده کمیسیون آسیب ها و تهدید های جوانان ادامه داد: همچنین اعضای این کمیسیون پیشنهاد می کنند که پاسخ سوالات مطرح شده برای استفاده عموم مردم در سایت همایش قرار داده شود و همایش های بعدی نیز بیش تر به صورت تعاملی و پرسش و پاسخ برگزار شود.

برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات لرستان استمرار داشته باشد

نماینده کمیسیون مسائل فرهنگی جوانان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ظرفیت جوانان مثل آب زلال پشت سد جمع شده و باید از این ظرفیت بزرگ به نحو مطلوب استفاده کرد، اظهار داشت: باید از ایده ها و خلاقیت های جوانان در پیشبرد کارها استفاده شود.

حجت الاسلام قاسم متقی نیا با بیان اینکه در کمیسیون بررسی مسائل فرهنگی سوالاتی که جوانان در سایت همایش مطرح کرده بودند دسته بندی شده و پاسخ داده شد، تصریح کرد: همچنین در این کمیسیون به سوالات حاضران در جلسه در رابطه به مسائل مختلف فرهنگی پاسخ داده شد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه همایش ها باید استمرار داشته باشد، ادامه داد: البته پیشنهاد ما این است که در سالهای آینده سوالات مربوط به هر بخش به صورت ریز تقسیم بندی شود تا به نحو مطلوب بتوان به آنها پاسخ داد.

