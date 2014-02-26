سرنوشت کشور به دست جوانان رقم می خورد/ ضرورت سپردن مسئولیت به نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی بعدازظهر چهارشنبه در اختتامیه همایش جوانان محلات و مساجد لرستان با اشاره به اینکه امروز با حضور جوانان پرشور، آگاه و ولایتمدار استان همایش جوانان محلات و مساجد لرستان برگزار شد، اظهار داشت: توجه به حوزه جوانان یکی از تاکیدات رهبری است.

وی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب همواره در تمام دیدارهای خود به مسئله توجه به جوانان تاکید ویژه می کند، تصریح کرد: جوانان رمز موفقیت در امور هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جوانان سرمایه های کشور هستند، افزود: جوانان ستون های انقلاب هستند و سرنوشت کشور به دست آنان رقم می خورد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه هرگاه کار به دست جوانان سپرده می شود آن کار به خوبی و با شور و نشاط بالا انجام می شود، ادامه داد: وقتی مسئولیتی به جوانان سپرده شد انان به بهترین نحو آن را انجام دادند.

وی با بیان اینکه مجمع مشورتی جوانان استان تا کنون پنج همایش را برگزار کرده است، اظهار داشت: در همه این همایش ها جوانان خود حضور پیدا کردند، ایده دادند و برگزار هم کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه می توان و باید به جوانان اعتماد کرد، گفت: خوشبختانه همایش جوانان محلات و مساجد لرستان نیز به خوبی و با حضور گسترده جوانان برگزار شد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه در این همایش چهار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، علمی و آسیب ها و تهدیدهای جوانان برگزار شد، یادآور شد: 12 نفر از اساتید برجسته در این کمیسیون ها حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در بازدیدهایی که از کمیسیون ها داشتیم خوشبختانه تعداد زیادی از جوانان علاقه مند شرکت کرده بودند، افزود: این حضور پرشور و گسترده برای ما مسئولیت سنگینی به دنبال دارد.