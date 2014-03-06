به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال لرستان به خبرنگار مهر گفت: با تصویب پرداخت تسهیلات سه شرکت پشتیبان تولید فرش و گلیم در لرستان ایجاد می شود.

حامد ویسکرمی با بیان اینکه دو مورد از این طرحها مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمنینه فرش بافی است افزود: یک شرکت پشتیبان نیز در زمینه تولید گلیم از سوی میراث فرهنگی لرستان برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات مورد نیاز این طرحها از محل صندوق مهر امام رضا(ع) تامین می شود عنوان کرد: مطابق وعده مسئولان این صندوق در کوتاه ترین زمان برای این طرحها پرونده تشکیل شده و کار پرداخت تسهیلات انجام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز در این رابطه در حاشیه این کارگروه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کارگروه دو طرح مشاغل خانگی در قالب شرکتهای پشتیبان تولید فرش در استان به تصویب رسید.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه تسهیلات مورد نیاز برای ایجاد دو شرکت 100 میلیون تومان است عنوان کرد: این دو شرکت مواد اولیه و نیازمندیهای تولید فرش دستباف در استان را تامین می کنند.

وی با تاکید براینکه ایجاد این شرکتها نقش مهمی در تامین مواد اولیه فرش دستباف در استان را دارند گفت: در صورت ایجاد این دو شرکت پشتیبان فرش 20 فرصت شغلی نیز در استان ایجاد خواهد شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایجاد یک شرکت پشتیبان تولید گلیم در استان به تصویب رسید.

محمدرضا امانی با بیان اینکه این شرکت مواد اولیه برای تولید گلیم به عنوان یکی از محصولات و صنایع دستی مهم استان را تامین می کند تصریح کرد: تسهیلات مورد نیاز برای ایجاد این شرکت 20 میلیون تومان است.

وی همچنین تعداد فرصتهای شغلی که با ایجاد این شرکت در استان ایجاد می شود را چهار فرصت عنوان کرد.