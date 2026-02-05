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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

بارش برف در مشهد آغاز شد

بارش برف در مشهد آغاز شد

مشهد- با توجه به ورود سامانه بارشی به استان خراسان رضوی از عصر روز گذشته، هم اکنون بارش برف در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از عصر امروز، پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، در مشهد آغاز شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، بارندگی‌ها در سطح استان خراسان رضوی تا اوایل وقت فردا ادامه خواهد داشت، اما در طول روز فردا بارش قابل‌توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

همزمان با این سامانه بارشی، دمای هوا در مشهد به حدود منفی یک درجه سانتی‌گراد رسیده و کاهش نسبی دما در ساعات شبانه محسوس بوده است. با این حال، طبق پیش‌بینی‌ها از فردا روند.

افزایشی دما در سطح استان آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود هفته آینده، هفته‌ای نسبتاً گرم برای خراسان رضوی رقم بخورد.

گفتنی است؛ همزمان با آغاز بارش برف، در برخی محورهای مواصلاتی استان نیز شرایط جوی ناپایدار گزارش شده و از رانندگان خواسته می‌شود با رعایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تردد کنند.

کد مطلب 6740524

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    نظرات

    • عارف IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کجای مشهد برف شده خبری نیست که
    • محمدی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کدوم برف ما که مشهدیم برفی ندیدیم

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