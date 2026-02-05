به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت مستمر دشمنان در حوزه فرهنگ اظهار کرد: دشمنان سال‌هاست که در این عرصه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی به‌دنبال برداشت از نتایج این اقدامات هستند، هرچند تاکنون به موفقیت چشمگیری دست نیافته‌اند، اما همچنان باید با هوشیاری کامل این فضا را رصد کرد.

وی افزود: دشمن در حوزه نخبگانی نیز با القای بی‌اثر بودن کنش‌های داخلی و ایجاد احساس انزوا، تلاش کرده روحیه ناامیدی را در جامعه گسترش دهد و این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اصلی جنگ نرم دنبال می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به تمرکز دشمن بر بدنه اجتماعی جامعه اظهار کرد: برجسته‌سازی شکاف‌ها، دامن زدن به اختلافات و تشدید تضادهای اجتماعی از جمله راهبردهایی است که دشمن برای تضعیف سرمایه اجتماعی کشور به کار گرفته است.

گلچین ادامه داد: در این میان، برجسته کردن اختلافات قومیتی و طایفه‌ای نیز با هدف خدشه‌دار کردن انسجام ملی دنبال شده، اما مردم ایران اسلامی با وحدت، همدلی و هوشیاری، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرده و نقشه دشمن را خنثی کرده‌اند.

وی با تأکید بر نقش مدیران و مسئولان فرهنگی خاطرنشان کرد: وظیفه ما در برابر این موج، ارائه پاسخی هوشمندانه، عمیق و راهبردی است؛ پاسخی که نه واکنشی و مقطعی، بلکه مبتنی بر افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: باید روایت‌های صحیح، دقیق و مستند را در اختیار مردم قرار دهیم تا جامعه بتواند با تحلیل عالمانه مسائل روز، در فضای مجازی نیز نقش فعالی در انتشار روایت‌های درست ایفا کند.

گلچین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه فضای مجازی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر فرصت حضور آگاهانه و مسئولانه در فضای مجازی به جوانان و نوجوانان داده شود و آن‌ها با عقلانیت و دانش وارد این عرصه شوند، می‌توان از بزنگاه‌های حساس با موفقیت عبور کرد.

وی تأکید کرد: با تکیه بر وحدت و همدلی ملی و با ارتقای سواد رسانه‌ای در اقشار مختلف جامعه، می‌توان در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کرد و آینده‌ای روشن و امیدوارکننده برای ایران اسلامی رقم زد.