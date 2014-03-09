رئیس جمهور و وزیر ارشاد موضع خود را در قبال تسامح فرهنگی اعلام کنند

نصراله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان اظهار داشت: فرمایشات رهبر انقلاب در مورد لزوم توجه به فرهنگ فقط در این مقطع صورت نگرفته و ایشان مکررا دغدغه های خود را در این خصوص در مقاطع مختلف بیان کرده اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب ما در داخل و خارج تاثیر گذار بوده و یک جریان انقلابی و دینی است و نباید در این شرایط حضور و پیشرفت نظام در عرصه های بین المللی رو به کندی و ضعف برود.

وی ادامه داد: ملت ایران با روحیه انقلابی و دینی توانسته اند در مقابل دنیای استکبار بایستند و غرب را به چالش و انزوا بکشند، برای ادامه مسیر انقلاب باید این روحیه و مسیر حفظ شود همه جریانات سیاسی باید این روند را ادامه دهند،، تفاوت و تنوع سلایق سیاسی قابل قبول است اما این تفاوت سلایق نباید روند کشور را در مسیر های متفاوت و متقابل قرار دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ادامه داد: امروز در عرصه مسائل فرهنگی با تناقضات و ابهاماتی در روزنامه ها، کتاب ها، نشریات و از سوی دیگر در عرصه آثار هنری مثل فیلم و .. مواجه هستیم که روحیه دینی و انقلابی در آن به هیچ وجه رعایت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه محصولات فرهنگی باید با تراز و آرمان های جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد افزود: امروز تولیدات و خروجی هایی وزارت ارشاد که در جامعه بازتاب فرهنگی و رفتاری متفاوتی را ایجاد می کند در چارچوب آرمان های انقلاب نیست.رهبر انقلاب به همین دلیل این نگرانی را اعلام کردند که با مسائل فرهنگی نباید برخورد مسامحه آمیز کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای موفقیت در عرصه های مختلف باید ابتدا بستر های فرهنگی لازم را فراهم کنیم در غیر این صورت موفقیت های گذشته خود را کمتر در آینده مشاهده خواهیم کرد.

پژمانفر با تاکید بر اینکه تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ قابل دفاع نیست اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی، فیلم های سینمایی، مجوز کتاب ها این تساهل و تسامح مشاهده می شود و بسیاری از کتابها و فیلم ها که به دلیل پرده دری ها توقیف شده بودند اجازه اکران و یا انتشار یافته اند.

وی گفت: دولت باید اعلام کند که این اتفاقات ناشی از نگاه دولت است و یا جریان دولت با این اتفاقات مخالف است، رئیس جمهور و وزیر ارشاد باید به جای گفتگو های کلی در این خصوص به این مسئله ورود کنند تا نگرانی مراجع تقلید و مردم رفع شود.

به گزارش مهر، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری توجه به فرهنگ دینی و انقلابی را یکی از وظایف خطیر مسئولان دانستند و با اشاره به اظهار نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان از مسائل فرهنگی کشور، تأکید کردند: من هم از مسائل فرهنگی نگرانم و در این نگرانی نمایندگان محترم خبرگان سهیم هستم.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دولت محترم باید به این موضوع توجه کند و مسئولان فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می کنند، زیرا در مسائل فرهنگی نمی توان بی ملاحظه‌گی کرد. مسئله فرهنگ مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی است.