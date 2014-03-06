به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه مجلس خبرگان در مجموعه ارکان نظام، گفتند: اجتماع علماء، بزرگان و مجتهدان ملت ایران در نشست های مجلس خبرگان همواره دارای اهمیت است اما این اهمیت در برخی شرایط و دورانها مضاعف می شود که شرایط کنونی از جمله ی این مقاطع است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تحولات مهم و پیچیده ی امروز در دنیا و منطقه، «خودنگری و بازیابی وظیفه» را از جمله مسئولیت های این دوران خواندند و افزودند: در چنین شرایطی همه ارکان نظام از جمله مجلس خبرگان، باید نگاه مبتکرانه و اساسی به واقعیات جهان داشته باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به تبیین برخی از واقعیات امروز جهان پرداختند و خاطرنشان کردند: آغاز تحولات اساسی در جهان و منطقه و آشکار شدن نشانه های آن در نقاط مختلف از جمله شمال آفریقا، آسیا و اروپا، یکی از واقعیات امروز است که باید این نشانه ها را دید و با رصد تحولات، آنها را مورد بررسی دقیق قرار داد.

بر هم خوردن آرامش ظاهری جبهه استکبار و قدرتهای سنتی حاکم بر دنیا، دومین واقعیتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: یکی از نشانه های بر هم خوردن این آرامش ظاهری، بحران اقتصادی اروپا و آمریکا است که علائم ورشکستگی اقتصادی آنها در حال آشکار شدن است.

حضرت آیت الله خامنه ای، شکست در عرصه اخلاقی و پایمال شدن انسانیت و پدیدار شدن هویت اصلی تمدنِ غربی مبتنی بر اومانیسم را یکی دیگر از نشانه های برهم خوردن آرامش ظاهری جبهه استکبار برشمردند و خاطرنشان کردند: قتل و غارت و خشونت، فساد و شهوت رانی های مسخ کننده همچون ترویج ازدواج همجنس گرایان، حمایت صریح از تروریسم خشن و وحشی در منطقه و اهانت آشکار به مقدسات و بزرگان دین، نمونه های عینی از شکست تمدن غرب در مسائل اخلاقی است.

ایشان، فروریختن پایه های علمی و هویتی تمدن غرب، یکی پس از دیگری و نفرت عمومی از امریکا و قدرتهای دیگر و بی آبرویی بین المللی آنها را از دیگر نشانه ها و واقعیات امروز جهان دانستند و افزودند: بیداری ملتها بویژه بیداری اسلامی و اوج گرفتن استقامت اسلامی واقعیت دیگری از اوضاع امروز جهان است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به موضع گیری برخی افراد در مقابل واژه «بیداری اسلامی»، تأکید کردند: اکنون مشخص شده است که این بیداری کاملاً مرتبط به اسلام بوده و اگرچه در ظاهر آن را خاموش کردند اما "روح خودباوری و احساس هویت اسلامی" هیچگاه از بین نخواهد رفت و اکنون نیز از بین نرفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، رشد ایستادگی و بالندگی اسلامی ملت ایران و روحیه استقلال خواهی این ملت را بعد از گذشت 35 سال، یکی از واقعیات مهم دنیای امروز برشمردند و خاطرنشان کردند: روحیه انقلابی همچنان در ملت ایران زنده است و آنچه که در راهپیمایی 22 بهمن امسال اتفاق افتاد، یک پدیده بی نظیر و تأیید کننده همین موضوع است.

ایشان بعد از بیان برخی از واقعیات مهم دنیای امروز، به تبیین وظایف مسئولان نظام اسلامی در شرایط حساس و پیچیده کنونی پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص دوازده وظیفه را برای مسئولان نظام اسلامی مشخص کردند.



واقع بینی و دیدن نقاط قوت فراوان در کنار برخی نقاط ضعف، نخستین وظیفه ای بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند: واقعیت آن است که انقلاب اسلامی ایران برخلاف انقلابهای معمول در دنیا، با وجود گذشت بیش از سه دهه از پیروزی آن، همچنان سرزنده و شاداب است و از اسلام و استقلال و ایستادگی ملی و توسعه درون زا و عدالت سخن می گوید و برای این اهداف بزرگ، تلاش می کند.

افتخار به نسل جوان متدین و انقلابی و قدر دانستن این جوانان، دومین وظیفه ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان گوشزد کردند و افزودند: شأن نسل جوان کنونی انقلاب، بالاتر از جوان نسل اول انقلاب است زیرا جوان امروز با وجود آنکه پیروزی انقلاب و مسائل بعد از آن را ندیده و در معرض انواع آسیب های ناشی از فضای مجازی و ماهواره ها نیز قرار دارد اما متدین است و پای انقلاب ایستاده است.

حضرت آیت الله خامنه ای توجه به ظرفیت های بی شمار داخلی و ملی و استفاده از آنها را یکی دیگر از وظایف مسئولان دانستند و خاطر نشان کردند: خوشبختانه مسئولان کشور از جمله مسئولان دولت جدید، همه از ظرفیت های بی شمار داخلی آگاهند و بر لزوم استفاده از آنها معتقدند.

ایشان افزودند: همین ظرفیت های فراوان داخلی بود که مجموعه مسئولان نظام را به موضوع اقتصاد مقاومتی رهنمون کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه غفلت نکردن از دشمنی دشمنان یکی دیگر از وظایف مهم مسئولان است، گفتند: تا هنگامی که نظام اسلامی و ملت ایران بر اصول اسلام و انقلاب و استقلال، پایبند است، دشمن از دشمنی خود دست بر نخواهد داشت بنابراین نباید از دشمن غافل شد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: جبهه استکبار نسبت به ملت ایران، کینه عمیقی دارد و امروز همه، عمق کینه و بغض دشمنان را در صحبتهای آنها می بینند.

ایشان اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از دیگر وظایف مسئولان دانستند و افزودند: دشمن با وجود بغض و کینه عمیق، از مقابله با نظام اسلامی و ملت ایران عاجز است و به دلیل این عجز، به تحریم روی آورده و خود آنها نیز می دانند که ابزار تحریم از ابتدای انقلاب تاکنون، بی فایده بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی، تهدید نظامی لفظی مقامات امریکایی را نشانه بی فایده بودن تحریم ها دانستند و خاطرنشان کردند: اتفاق نظری که امروز در میان رؤسای سه قوه و همچنین مسئولان دولتی اعم از رئیس جمهور محترم و وزرا درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد نوید دهنده آن است که به لطف خدا، اقتصاد مقاومتی بر تحریم ها و ترفندهای دشمنان فایق خواهد آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای، «تکیه به مردم و حرکت جهادی» را یکی دیگر از وظایف مهم مسئولان برشمردند و گفتند: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در هر مقطعی که مردم به وسط میدان آورده شدند و با نام خدا، حرکت جهادی آغاز شد، پیروز آن میدان بودیم که نمونه های عینی آن، پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس است.

ایشان، توجه دائمی مسئولان و مقایسه شرایط کنونی و توانایی های امروز با شرایط سال های قبل را یکی از وظایف دانستند و درخصوص هشتمین وظیفه مسئولان افزودند: مسئولان باید با جبهه دشمن مرزبندی صریح و شفاف داشته باشند، بخصوص در شرایط کنونی.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: برخی در این خصوص مغالطه می کنند و اینگونه القا می کنند که مرزبندی به معنای قطع رابطه با دنیا است در حالیکه مرزبندی با جبهه دشمن، همانند مرزهای جغرافیایی، نسبت ما و دشمن را مشخص می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی افراد که تلاش دارند به بهانه جهانی شدن، موضوع استقلال را کمرنگ کنند، افزودند: استقلال یک مرز است و کسانیکه سعی می کنند مرزهای دینی و عقیدتی و مرزهای سیاسی را کمرنگ و یا محو کنند، به مردم و کشور خدمت نمی کنند.

ایشان خاطرنشان کردند: کسی مخالف ارتباط با جهان نیست اما باید مشخص شود که با چه کشورهایی ارتباط داشته باشیم و این ارتباط چگونه باشد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با انتقاد از کسانیکه به بهانه برخی مشکلات، افرادی را که استقامت کرده اند، ملامت می کنند، گفتند: برخی تصور نکنند که اگر ما تسلیم دشمن شویم، مشکلات حل خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من از مسئولان کشور که در مقابل دشمن موضع صریح می گیرند و منفعل نبودن ملت ایران و انقلاب اسلامی را صراحتاً اعلام می کنند، واقعاً تشکر می کنم و اینگونه موضع گیریهای صریح در مقابل دشمن، باید بصورت گفتمان درآید.

ایشان، وظیفه دیگر مسئولان را، «بیمناک نشدن از دشمن و اتکاء به خداوند» دانستند و تأکید کردند: امروز دشمنان ملت ایران جزو بدنام ترین ها هستند. دولت امریکا در سطح بین المللی به عنوان یک بازیگر خشن و جنایتکار و ناقض حقوق انسانها شناخته می شود و در داخل امریکا نیز به عنوان یک رژیم دروغگوی مزوّر شناخته شده است و امروز اعتماد مردم امریکا به دولت خودشان در پایین ترین سطح قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: بنابر این نباید از چنین دولت بی آبرویی به خود ترس راه داد و اگر با خدا و برای خدا باشیم، قطعاً خداوند به ما کمک خواهد کرد.

«حفظ و تقویت وحدت ملی» اعم از وحدت مذهبی و وحدت اقوام در کشور دهمین وظیفه ای بود که حضرت آیت الله خامنه ای برای مسئولان بیان کردند.

ایشان توجه به فرهنگ دینی و انقلابی را یکی از وظایف خطیر مسئولان دانستند و با اشاره به اظهار نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان از مسائل فرهنگی کشور، تأکید کردند: من هم از مسائل فرهنگی نگرانم و در این نگرانی نمایندگان محترم خبرگان سهیم هستم.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دولت محترم باید به این موضوع توجه کند و مسئولان فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می کنند، زیرا در مسائل فرهنگی نمیتوان بی ملاحظه‌گی کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: مسئله فرهنگ مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی است.

ایشان گفتند: واقعاً همه باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را بدانند زیرا همین جوانان هستند که در روز خطر، سینه سپر می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به کثرت جوانان مؤمن و انقلابی در عرصه فرهنگ و دیگر عرصه ها، تأکید کردند: کسانیکه به این جوانان با بدبینی نگاه می کنند و تلاش دارند آنها را منزوی کنند، به انقلاب و کشور خدمت نمی کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته این جوانان مؤمن و انقلابی هیچگاه منزوی نخواهند شد.

آخرین وظیفه ای که رهبر انقلاب اسلامی برای مسئولان مطرح کردند، گفتمان سازی بود.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: مطالبی که گفته شد باید بصورت گفتمان و باور عمومی درآید که لازمه آن هم تبیین منطقی و عالمانه این مسائل، به دور از زیاده روی های گوناگون و با زبان خوش است.

در ابتدای این دیدار آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری دو روزه پانزدهمین اجلاس خبرگان، از حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا در این اجلاس تشکر و نکاتی درخصوص مباحث مطرح شده بیان کرد.

همچنین آیت الله یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان، گزارشی از نشست دو روزه مجلس خبرگان ارائه کرد.

بررسی روند مذاکرات هسته ای و تأکید بر حفظ حقوق هسته ای کشور، تبیین مسائل اقتصادی و لزوم توجه به بانکداری بدون ربا، تأکید بر اهمیت و اجرای اقتصاد مقاومتی و پرهیز از شعار زدگی در این باره، حمایت از دولت، و نگرانی اعضای خبرگان از مسایل فرهنگی از جمله نکاتی بود که نایب رئیس مجلس خبرگان در گزارش خود از آنها به عنوان مهمترین محورهای مباحث، نطقها و مذاکرات اعضای مجلس خبرگان در اجلاسیه اخیر یاد کرد.