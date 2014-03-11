به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از دیدار تیمش برابر الفتح عربستان، در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به همه مردم ایران و خوزستان و هواداران تیم فولاد بابت این پیروزی تبریک می‌گویم. ما خودمان را برای کسب هر سه امتیاز بازی آماده کرده بودیم و به هدف خود رسیدیم و مردم را خوشحال کردیم ولی فکر می‌کنم می‌توانستیم راحت‌تر و با گل‌های بیشتری پیروزی میدان باشیم نه با یک ضربه پنالتی.

وی افزود: بازی را خوب آغاز کردیم ولی در ادامه نتوانستیم تا پایان نیمه اول به گل دست یابیم. در این نیمه، شش موقعیت خوب گلزنی را از دست دادیم که این موضوع باعث وارد آمدن استرس به بازیکنان فولاد شد.

سرمربی تیم فولاد خاطرنشان کرد: بازی در نیمه دوم پایاپای آغاز شد که در نهایت به یک ضربه پنالتی رسیدیم و از حریف جلو افتادیم. بعد از این پنالتی، می‌توانستیم بر تعداد گل‌هایمان اضافه کنیم ولی متاسفانه بازیکنان فولاد دقت لازم را نداشتند و این امر تا آنجا پیش رفت که در انتهای بازی بازیکنان حریف صاحب موقعیت‌های خوب گلزنی شدند.

فرکی در ادامه تاکید کرد: عدم استفاده خوب از فرصت‌های به کم تجربگی بازیکنان ما بر می‌گردد که در چنین میدان‌هایی تجربه کافی را نداشتند. بازیکنان ما باید تمرین بازی‌های آسیایی را داشته باشند تا این‌چنین فرصت‌های خوبی گلزنی را از دست ندهند. البته ما چهار بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و در این بازی مجبور شدیم به سایر بازیکنان فرصت بدهیم که آنها هم بازی خوبی از خود نشان دادند.

وی در خصوص استفاده از بازیکنان مصدوم فولاد برای بازی بعدی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: آرش افشین قطعا به بازی با بنیادکار نمی‌رسد ولی شرایط مهدی بدرلو مناسب است زیرا این بازیکن آسیب دیده نبود و فقط کسالت داشت. پریرا مهاجم برزیلی خودمان را برای شش بازی مهم سال جدید نیاز داریم به همین دلیل از وی در بازی بعدی استفاده نمی‌کنیم. البته شرایط بدنی حسن جعفری برای حضور در بازی آینده به نظر پزشکان تیم بستگی دارد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان موفق شد در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه در ورزشگاه غدیر اهواز با یک گل برابر تیم الفتح عربستان به برتری برسد.