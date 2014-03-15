شانس سپاهان و فولاد برای قهرمانی بیشتر است/ تمرکزمان روی لیگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی درباره عملکرد خوب فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی برابر الفتح عربستان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من در تیم نفت تهران هم که بودم برای این تیم برنامه سه ساله داشتم ولی پس از سال دوم راهی فولاد شدم. همین برنامه سه ساله را در تیم فولاد هم پیاده کردم ولی خوشبختانه این برنامهها زودتر از آنچه که فکرش را میکردیم جواب داد.
وی با بیان اینکه تیمش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تجربه زیادی ندارد، یادآور شد: با وجود اینکه ما در آسیا شانس صعود هم داریم اما تمرکزمان روی مسابقات لیگ برتر و موفقیت در این رقابتهاست.
سرمربی فولاد درباره اینکه کدام تیمها را شانس اول قهرمانی در لیگ برتر میداند، گفت: با توجه به اینکه سه هفته از لیگ برتر باقی مانده است شانس تیم فولاد و سپاهان را برای رسیدن به قهرمانی بیشتر از سایر تیمها میدانم.
فرکی در پایان تاکید کرد: ما در سه هفته پایانی لیگ مسابقات دشواری داریم ولی از طرف دیگر تیمهای مدعی هم با همدیگر به صورت رو در رو بازی میکنند.
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