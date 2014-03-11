به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های جدی هواداران در این بازی نبود آب آشامیدنی مناسب بود به گونه ای که اغلب هواداران با تشنگی مواجه شدند ضمن اینکه امکان آوردن آب به داخل ورزشگاه برای آنها میسر نبود.

آرش افشین، مهدی بدرلو، حسن جعفری و پریرا چهار بازیکن شاخص تیم فوتبال فولاد خوزستان بودند که به علت مصدویمیت امکان حضور در این بازی را به دست نیاوردند.

بازی با هجوم بی‌امان تیم فولاد خوزستان آغاز شد. آنها در همان دقایق ابتدایی چند موقعیت مناسب گلزنی را روی دروازه حریف از دست دادند. در این شرایط اما بازیکنان تیم میهمان برای کاهش فشار فولاد، چندین مرتبه خود را به زمین انداخته و وقت‌کشی کردند.

آرش افشین با پای آتل گرفته در جایگاه ویژه حضور یافته بود و از نزدیک این بازی را مشاهده کرد.

بازیکنان تیم فوتبال تیم الفتح عربستان بسیار جوان بودند و به نظر می‌رسد از تجربه کافی برای حضور در چنین میادینی برخوردار نیستند.

برخلاف روزی های گذشته، هوای خوزستان ابری و بسیار دلنشین بود هر چند هوای گرم اهواز نمی‌توانست برای فولاد امتیاز ویژه‌ای به حساب بیاید زیرا عربستانی ها به حضور در هوای گرم عادت دارند.

در دقیقه 10 بازی یک تعویض اجباری برای تیم عربستانی انجام شد به گونه‌ای که بازیکن گومز بازیکن خارجی برزیلی تیم عربستان به علت مصدومیت از بازی خارج و جای خود را به بازیکن شماره 88 این تیم یعنی مبارک الاسمری داد.