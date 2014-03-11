به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعهنویی پس از شکست یک بر صفر سه شنبه شب تیمش برابر الریان قطر در نشست خبری به خبرنگاران گفت: ابتدا به تیم الریان تبریک میگویم به خاطر کسب این پیروزی، همچنین به بچههای خودم خسته نباشید میگویم. آنها زحمات خود را کشیدند ولی باید بگویم عدالت فوتبال امروز رعایت نشد. ما باید با اختلاف دو، سه گل برنده بازی میشدیم، اما خب جزیی از فوتبال شکست است و امروز هم روزِ خوب دروازهبان الریان بود.
قلعهنویی ادامه داد: من یک گله از تیم الریان دارم و آن اینکه فوتبال آسیا با این نوع بازی پیشرفت نخواهد کرد. بازیکنان الریان بارها در طول بازی خودشان را به زمین انداختند و وقتکشی کردند. اگر قرار است پیروز شویم باید با سرعت دادن به بازی و تاکتیک به سه امتیاز برسیم، ولی به هر حال به الریان تبریک میگویم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که چرا در طول بازی توپهایشان به گل تبدیل نشد، ادامه داد: باید بگویم خیلی بدشانس بودیم و توپهایمان به گل تبدیل نشد بازهم میگویم امروز، روز خوب دروازهبان آنها بود.
قلعهنویی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا استقلال تیم ایدهآل فصل گذشته نیست، گفت: من هم با شما موافق هستم خیلی از بازیکنان ما در شرایط ایدهآل خودشان نیستند تلاش میکنیم در بازیهای آینده بهتر ظاهر شویم.
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