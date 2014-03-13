حضرت فاطمه (س) محور نظام خلقت است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: قدر و منزلت حضرت فاطمه (س) به حدی بالا بود که خداوند به وجودشان افتخار می کند و ایشان را محور نظام خلقت خود می داند.

وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با عید نوروز تصریح کرد: اعتقاد داریم که مردم گلستان به اهل بیت (ع) علاقمندند و حرمت ایام فاطمیه را بخصوص در ایام فاطمیه دوم حفظ می کنند و البته باز هم از مردم می خواهیم که در روزهای پایانی ایام نوروز حرمت این ایام را حفظ کنند و به این روزها احترام بگذارند.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: ما به مردم توصیه می کنیم حتما در ایام نوروز برنامه داشته باشند و اصراری نداریم تا فاطمه اول و دوم را به هم وصل کنند و فاطمیه اول را بیش از سه روز برگزار نکنند و البته با توجه به اهمیت بیشتر علما و بزرگان به ایام فاطمیه دوم مراسمات و تجمعات را بیشتر برگزار کنند.

وی با اشاره به برنامه های این ایام اظهار داشت: اعزام مبلغ به سراسر استان، برگزاری مراسم دسته روی در برخی از مناطق و شهرهای استان، برگزاری سخنرانی ها و گفتمان های دینی در سراسر استان، برپایی ایستگاه های صلواتی و نصب بنر و پارچه در سطح شهر از جمله برنامه های ما در این ایام است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه سابقه طولانی در برگزاری سنت های ایام فاطمیه در استان نداریم ، بیان داشت: برگزاری مراسم ویژه شهادت ایام فاطمیه در هیئت های مذهبی ، اطعام دهی، دسته روی و برگزاری جلسات بانوان از جمله سنت های حسنه ای است که در این ایام انجام می شود.