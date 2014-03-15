2 پروانه کاربرد استاندارد عايقهای رطوبتي در استان مرکزی تعلیق شد

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل با اعلام این خبر افزود: پروانه شرکت حفاظ باران برای فرآورده عايق رطوبتي بام دو لايه نوع BOFويژه مناطق معتدل و گرمسيري ، آريان گام ساوه براي فرآورده عايق رطوبتي بام دو لايه نوع BPPويژه مناطق معتدل و گرمسيري تعلیق شد.

میترا عرفانی تبار افزود: طبق اعلام تعلیق پروانه های فوق الذکر واحد های تولیدی مذکور بر طبق قانون حق تولید، توزیع ، تمرکز و فروش فرآورده های ذکر شده را بدون نشان استاندارد و یا با علامت استاندارد تا زمان رفع تعليق پروانه کاربرد علامت استاندارد نداشته و در صورت مشاهده اقدامات قانونی بعمل می آید.

وی ضمن گلایه از عدم همکاری تعدادي از كارخانه هاي استان مر كزي برای استاندارد سازي محصولات و واحد توليدی خاطرنشان کرد: روند توقيف و تعلیق واحد هاي قانون به جدیت دنبال می شود.



