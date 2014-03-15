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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

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2 پروانه کاربرد استاندارد عايقهای رطوبتي در استان مرکزی تعلیق شد

2 پروانه کاربرد استاندارد عايقهای رطوبتي در استان مرکزی تعلیق شد

اراک - خبرگزاری مهر: در راستای اعمال نظارت و قوانین و برخورد با موارد تخلف و عدم انطباق با استانداردهای ملی در کمیته علائم دو پروانه کاربرد علامت استاندارد عايق های رطوبتي تعلیق شد.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل با اعلام این خبر افزود: پروانه شرکت حفاظ باران  برای فرآورده عايق رطوبتي بام دو لايه نوع BOFويژه مناطق معتدل و گرمسيري ، آريان گام ساوه  براي فرآورده عايق رطوبتي بام دو لايه نوع BPPويژه مناطق معتدل و گرمسيري تعلیق شد.

میترا عرفانی تبار افزود: طبق اعلام تعلیق پروانه های فوق الذکر واحد های تولیدی مذکور بر طبق قانون حق تولید، توزیع ، تمرکز و فروش فرآورده های ذکر شده را بدون نشان استاندارد و یا با علامت استاندارد  تا زمان رفع تعليق پروانه کاربرد علامت استاندارد نداشته و در صورت مشاهده اقدامات قانونی بعمل می آید.

وی ضمن گلایه از عدم همکاری تعدادي از كارخانه هاي استان مر كزي برای استاندارد سازي محصولات و واحد توليدی خاطرنشان کرد: روند توقيف و تعلیق واحد هاي قانون به جدیت دنبال می شود.


 

کد مطلب 2256822

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