تقدیر از 18 واحد نمونه صنعتی استان مرکزی/ خبرگزاریها به عنوان مروج فرهنگ استاندارد تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم ظهر شنبه در اداره کل استاندارد استان مرکزی مروجان فرهنگ استاندارد به عنوان بازوی این اداره کل برای مصرف مورد تقدیر قرار گرفتند.

خبرگزاری مهر استان مرکزی، ایسنا، فارس و ایرنا مروجان و فعالینی بودند که در کنار شرکتهای تولیدی چون پتروشیمی، سیمان زرند، کابل کاویان، نفت پارسارگاد، قطرا کاوه ... در مراسم امروز از عملکرد مثبت آنها تقدیر و تشکر شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی در این مراسم گفت: این شرکتها و مروجان بر اساس شاخص هایی که مشخص شدند مورد ارزیابی قرار گرفته و تقدیر شدند.

سیدسعید میرنظامی مدنی با بیان اینکه فعالیت انها در حوزه تولید و خدمات واحدهای تولیدی استان و مسئولین شرکتهای بازرگانی و...برگزیده شدند ادامه داد: عواملی که واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند استمرار کاربرد پروانه استاندارد، نداشتن نقص عمده در تولید، گواهینامه های رسمی، دارا بودن آزمایشگاههای همکار، مشارکت و فعالیت پروژه های آموزشی، استمرار حضور اموزش مسئولین کنترل کیفی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بازرسی ها از بازارهای استان مرکزی خبر داد و اظهارداشت: طی شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و 30 نمونه از ابتدای از بازارهای استان برداشته شد که از این تعداد 450 نمونه ان مورد ارزیابی قرار گرفت.

میرنظامی مدنی با بیان اینکه بازرسی از 722 مورد از واحدهاتی صنعتی و بازرسی از سه هزار و 100 صنف انجام شده است یادآور شد: در سال جاری تعداد 100 پروانه باید صادر می شد که در شش ماهه اول 98 پروانه صادر شده است.



وی توجه به آموزش به تولیدکنندگان را از جمله اهداف اداره کل برشمرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون به چهار هزار و 35 نفر اموزش داده شده است.