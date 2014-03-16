استقرار 1100 گروه راهداري در ايام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی امروز یکشنبه در مراسم رزمایش طرح ترافیکی نوروز 93 اظهار داشت: از ابتدای بهمن ماه گذشته ایمنی راههای اصلی کشور توسط 11 گروه مشاوره مورد ارزیابی گرفت و تصمیمات و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شد.

وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: 311 گروه براي ازنگري و بازسازي علايم فعاليت داشته‌اند كه ضمن خط کشی جاده ها و راههای مواصلاتی کشور، علايم راهنمایی و رانندگی نیز در مدت دو ماه بازسازی و تکمیل شد.

وي با اشاره به اينكه راهداران در سراسر كشور به منظور انجام تعميرات اوليه وسايل نقليه و بازگشايي راه‌ها در ايام نوروز به خدمات رساني مشغول هستند، بيان كرد: 113 گروه اقدامات مربوط به آسفالت و ترمیم جاده ها را در دست اقدام داشتند که تاکنون 565 کیلومتر روکش آسفالت در جاده ها به منظور سهولت در رانندگی مسافران نوروزی انجام شد تا هموطنان سفر ایمنی را سپری کنند.

آخوندي با آرزوي توفيق و پيروزي براي همه مسافران و شهروندان و سالي سرشار از شادماني تاكيد كرد: در ابن بهار به همديگر اميد و دلگرمي بدهيم و بهار سلام بدهيم.

وزير راه و شهرسازي در پايان سخنانش به همه شهيداني عزيزي كه استقلال كشور را حفظ كردند و امام شهيدان و مقام معظم رهبري كه سكان دار كشتي بزرگ انقلاب هستند، سلام كرد.

رزمایش بزرگ ترافیکی نوروز 93 از صبح روز یکشنبه با شعار "امنیت، سلامت، نشاط ره آورد نظم و قانون" به دستگاه های مرتبط با ايمني جاده‌ها همزمان با سراسر کشور در ضلع جنوبی حرم مطهر امام خمینی(ره) آغاز شد.

این رزمایش بزرگ ترافیکی که از 25 اسفند ماه تا 17 فروردین ماه 93 ادامه خواهد داشت، با هدف نمایش آمادگی، همیاری و توانمندی، ارتقای نظم و انضباط ترافیکی، تامین ایمنی و سلامتی سفرهای نوروزی و کاهش سوانح حوادث رانندگی، به اجرا گذاشته خواهد شد.