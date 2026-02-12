  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

محکومیت میلیاردی استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

محکومیت میلیاردی استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

شکایت بازیکن پیشین استقلال خوزستان از این باشگاه باعث صدور رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت اکبر صفرزاده از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت جواد آقایی پور از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۷۲ میلیون و ۹۷۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت محمود شجاعی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد مطلب 6747194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها