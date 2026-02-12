محکومیت میلیاردی استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت اکبر صفرزاده از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت جواد آقایی پور از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۷۲ میلیون و ۹۷۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت محمود شجاعی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.