دو خلبان به دلیل تیراندازی در باند فرودگاهی در اندونزی کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا،رسانه‌های محلی اندونزی روز پنجشنبه گزارش دادند که دو خلبان پس از شلیک به یک هواپیمای کوچک هنگام فرود در باند فرودگاهی کارووای در بوون دیگوئل ریجنسی، استان پاپوآی جنوبی، کشته شدند.

این هواپیما که متعلق به شرکت اسمارت ایر بود، از تانا مراه در بوون دیگوئل برخاست و حدود ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت محلی پس از ورود به باند فرودگاه مورد تیاندازی قرار گرفت.

فیضال رحمدانی، رئیس عملیات گروه ویژه دامای کارتنز، گفت که خلبان و کمک خلبان در این حادثه کشته شدند.

رحمدانی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، مشخص شد که خلبان و کمک خلبان در این حادثه جان باخته‌اند، در حالی که وضعیت ۱۳ مسافر هنوز نامشخص است.

وی افزود که هویت گروه مسئول تیراندازی همچنان در دست بررسی است.